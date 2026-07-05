FOTO Prijavili ga građani, došla je policija: Muškarac (78) na dvije lokacije skrivao nevjerojatan arsenal oružja

Policijski službenici PU zagrebačke u suradnji sa zadarskim kolegama, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 78-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.



Policijski službenici postupali su temeljem informacije građana dostavljene putem aplikacije.



Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 78-godišnjak, neovlašteno nabavio vatreno oružje čije je nabavljanje građanima zabranjeno, te takvo oružje skrivao na dvije lokacije, u kući na području Samobora kao i u kući na području otoka Vira.

Oružje pronađeno kod 78-godišnjeg muškarca - 3 Foto: PUZ



U kući na području Samobora u kojoj stanuje osumnjičeni 78-godišnjak, pretragom obavljenom temeljem naredbe Županijskog suda u Velikoj Gorici, policijski su službenici pronašli i oduzeli:

9 automatskih puški različite marke i kalibra

2 puške neutvrđenog proizvođača i kalibra

1 automatski pištolj marke Škorpion sa pripadajućim spremnikom

2 pištolja različitih marki sa pripadajućim spremnikom

1 signalni pištolj nepoznatog proizvođača i kalibra

3 komada zapaljivog pancirnog streljiva

21 komad osvjetljavajućeg streljiva

8 komada vježbovnog streljiva za ručni raketni bacač

1 sporogoreći štapin

2 spremnika za streljivo za automatski pištolj

21 spremnik za streljivo za automatske puške

2 nastavka za izbacivanje tromblonskih mina

1 zatvarač za repetirajuću pušku

3401 komad različitog streljiva

Oružje pronađeno kod 78-godišnjeg muškarca - 1 Foto: PUZ

Također obavljenom pretragom kuće na području otoka Vira koju koristi osumnjičeni, policijski službenici su pronašli i oduzeli ukupno 101 komad različitog streljiva.

Oružje pronađeno kod 78-godišnjeg muškarca - 2 Foto: PUZ

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.