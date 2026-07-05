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FOTO Prijavili ga građani, došla je policija: Muškarac (78) na dvije lokacije skrivao nevjerojatan arsenal oružja
Piše
R. S.,
05. srpnja 2026. @ 09:00
Ilustracija
Foto: Getty Images
Zagrebačka policija u suradnji sa zadarskom u kući kod Samobora i na otoku Viru pronašla je veću količinu oružja i streljiva.
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Policijski službenici PU zagrebačke u suradnji sa zadarskim kolegama, dovršili su kriminalističko istraživanje nad
78-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Policijski službenici postupali su temeljem informacije građana dostavljene putem aplikacije.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 78-godišnjak, neovlašteno nabavio vatreno oružje čije je nabavljanje građanima zabranjeno, te takvo oružje skrivao na dvije lokacije, u kući na području Samobora kao i u kući na području otoka Vira.
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Oružje pronađeno kod 78-godišnjeg muškarca - 3
Foto:
PUZ
U kući na području Samobora u kojoj stanuje osumnjičeni 78-godišnjak, pretragom obavljenom temeljem naredbe Županijskog suda u Velikoj Gorici, policijski su službenici pronašli i oduzeli:
9 automatskih puški različite marke i kalibra
2 puške neutvrđenog proizvođača i kalibra
1 automatski pištolj marke Škorpion sa pripadajućim spremnikom
2 pištolja različitih marki sa pripadajućim spremnikom
1 signalni pištolj nepoznatog proizvođača i kalibra
3 komada zapaljivog pancirnog streljiva
21 komad osvjetljavajućeg streljiva
8 komada vježbovnog streljiva za ručni raketni bacač
1 sporogoreći štapin
2 spremnika za streljivo za automatski pištolj
21 spremnik za streljivo za automatske puške
2 nastavka za izbacivanje tromblonskih mina
1 zatvarač za repetirajuću pušku
3401 komad različitog streljiva
Oružje pronađeno kod 78-godišnjeg muškarca - 1
Foto:
PUZ
Također obavljenom pretragom kuće na području otoka Vira koju koristi osumnjičeni, policijski službenici su pronašli i oduzeli ukupno 101 komad različitog streljiva.
Oružje pronađeno kod 78-godišnjeg muškarca - 2
Foto:
PUZ
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičen je predan pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.