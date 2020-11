Hrvatska policija granicu štiti od ilegalnih migracija i nezakonitog postupanja, a čini to jer je to njezina zakonita obveza kako bi svojim građanima osigurala mir i sigurnost, reagirao je MUP na navode o nasilju nad migrantima.

''Izvješćujemo hrvatsku javnost da smo suočeni s drugim po redu ozbiljnijim valom neutemeljenih optužbi na račun hrvatske policije'', poručili su iz Ministarstva unutarnjih poslova reagirajući na pisanje Der Spiegela.



Podsjećaju da je prvi val bio uoči donošenja odluke o ispunjavanju tehničkih uvjeta za pristupanje šengenskom prostoru, kao i tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. ''Oba navedena vala optužbi dolaze iz iste 'kuhinje', odnosno niza nevladinih organizacija koje su djelovale, odnosno još uvijek djeluju na području Bosne i Hercegovine, dok nijedna od njih ne djeluje na području Republike Hrvatske'', objašnjavaju.



Navode da im je cilj isključivo i samo diskreditirati Republiku Hrvatsku, negirati činjenice da Hrvatska ima pravo na zaštitu svojih granica, a konačni je cilj stvaranje pritiska i plasiranje negativne slike u javnosti kako bi se spriječilo donošenje odluke o našem članstvu u šengenskom prostoru.

Hrvatska štiti granicu od ilegalnih migracija

''Republika Hrvatska svoju granicu ne štiti radi pristupanja šengenskom prostoru i ne štiti ju da bi dobila europska sredstva za opremanja policije. Hrvatska policija granicu štiti od ilegalnih migracija, štiti ju od nezakonitog postupanja i opasnosti koje sa sobom mogu donijeti ljudi bez dokumenata i bez identiteta, a čini to kako bi stanovnicima Hrvatske pružila mir i sigurnost.



Masovne tučnjave, napadi na građane i međusobni sukobi koji nerijetko završavaju smrtnim ishodom, kojima nažalost svjedoče građani susjedne nam Bosne i Hercegovine, nisu dio izvještavanja tih organizacija niti se takve događaje smije propitkivati. Propitkivati se smije samo pravo Hrvatske da štiti vlastitu granicu'', priopćili su iz MUP-a, a slično je ranije rekao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

U većini slučajeva muškarci samci

''Namjera nezakonitih migranata koji se kreću duž tzv. balkanske rute jest isključivo da ih se na tom putu ne registrira, a oni koji u tome uspiju i zateknemo ih u Hrvatskoj, zatražit će azil te potom prije ili kasnije nastaviti svoj nelegalni put najčešće prema Austriji, Njemačkoj i Italiji. Time se stvara začarani krug, s jedne strane sekundarnih migracija, budući da migrante države odredišta potom vraćaju u Hrvatsku, da bi potom uslijedio njihov novi pokušaj nezakonitog prolaska - dok ne uspiju, a s druge strane dolazi do značajne zloporabe sustava međunarodne zaštite u Hrvatskoj. U većini slučajeva radi se o muškarcima samcima iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana, Bangladeš, Alžira i Maroka u dobi od 20 do 45 godina'', kažu.



''O tim činjenicama u više smo navrata upoznavali strane medije, ali kako ne objavljuju to, kao ni mnogobrojna spašavanja migranata na području Hrvatske, očito je da procjenjuju da te činjenice ne bi bile od interesa za njihove čitatelje.



Svjesni da postupanja koja nam se stavljaju na teret mogu imati negativan utjecaj na hrvatsku policiju, prvi smo u Europskoj uniji započeli razgovore s Europskom komisijom, Agencijom EU-a za temeljna prava i drugim dionicima i spremni smo uspostaviti nezavisni mehanizam nadzora postupanja na granicama. To je naš zahtjev i način na koji želimo dokazati ispravnost i zakonitost našeg postupanja'', poručuju iz MUP-a.

Analizirali su snimke

''Vezano za objavljene sekvence snimki, izvješćujemo javnost kako smo i prije objave bili upoznati sa sadržajem te smo ju detaljno analizirali. Sekvence snimki sadrže čitav niz nedosljednosti i proturječnosti, i u ponašanju i u odjeći sudionika te se iz njih ne može sa sigurnošću potvrditi da se radi o regularnim pripadnicima hrvatske policije.



Ne toleriramo nikakvo nasilje u zaštiti granice niti je ono sastavni dio naših postupaka, stoga zaključno navodimo kako nemamo evidentiranih postupanja prema datumu i lokaciji koji se navode u objavi.



Dakako da ćemo navodne događaje, kao i u svim ranijim slučajevima, na temelju dostupnih informacija temeljito provjeriti i o svemu utvrđenom izvijestiti hrvatsku i inu javnost, kao i Europsku komisiju'', zaključuju u priopćenju.