MUP je odgovorio na optužbe udruga CMS i Are You Serious?, vezane za pritisak na aktiviste i odvjetnički ured koji štite prava izbjeglica. Optužbe su demnatirali.

"Policijski službenici postupajući u ovom kriminalističkom istraživanju nisu ni na koji način zastrašivali ili vršili pritisak na bilo koju osobu koja je obuhvaćena kriminalističkim istraživanjem koje se provodi po pravilima Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, Zakona o kaznenog postupku i Kaznenog zakona", priopćeno je iz MUP-a.

Podsjetimo, Udruge Are you Syrious? i Centar za mirovne studije tvrde kako Ministarstvo unutarnjih poslova provodi pritiske na odvjetnički ured koji štiti prava izbjeglica, kao i na aktiviste i aktivistkinje organizacija koje pružaju pravnu i humanitarnu zaštitu izbjeglicama.

Na svom profilu na Twitteru CMS je objavio kako policija dolazi u njihove kuće te su pozvani na obavijesni razgovor danas u 10 sati u Heinzelovu.

Udruge su na konferenciji za medije osvrnuli i na situaciju u kojoj se nalazi obitelj poginule djevojčice Madine, poglavito nakon izdavanja privremene mjere Europskog suda za ljudska prava, kao i na uvjete drugih obitelji u detenciji u Tovarniku.

Priopćenje MUP-a vezano za optužbe navedenih udruga, prenosimo u cjelosti:

"Policijski službenici PU vukovarsko-srijemske u koordinaciji s Općinskim državnim odvjetništvom u Vukovaru od kraja ožujka provode izvide kaznenih djela radi postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela "Krivotvorenje isprave", opisano u čl. 278 KZ-a od strane za sada nepoznatog počinitelja na štetu članova obitelji-tražitelja međunarodne zaštite, koja je trenutno smještena u Tranzitno-prihvatnom centru Tovarnik.

Provođenje izvida podrazumijeva poduzimanje niza mjera i radnji, između ostalog i obavljanje obavijesnih razgovora s osobama za koje je vjerojatno da raspolažu saznanjima o određenom kaznenom djelu. Tijekom provođenja izvida u konkretnom slučaju ukazala se potreba za obavljanjem obavijesnih razgovora s većim brojem osoba, među kojima i s nekoliko djelatnika nevladinih udruga, a s ciljem prikupljanja svih relevantnih činjenica o počinitelju ili počiniteljima ovog kaznenog djela, obzirom da je do sada poduzetim mjerama i radnjama utvrđena visoka razina sumnje da punomoć o zastupanju ranije navedene obitelji nije pravovaljana. Nadležna policijska uprava je također o svim saznanjima i sumnjama, kao i o radnjama koje je do sada poduzela u odnosu na odvjetnički ured koji je izdao spornu punomoć, obavijestila i Hrvatsku odvjetničku komoru.

Slijedom navedenog, 16. travnja policijski službenici PU vukovarsko-srijemske zatražili su od Policijske uprave zagrebačke, temeljem članka 40. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, pozivanje na razgovor, 18. travnja u 10 sati, 5 građana za koje se smatra da raspolažu obavijestima korisnim za daljnji tijek kriminalističkog istraživanja. Tri osobe primile su poziv tijekom jučerašnjeg dana iza 16 sati, bilo da su zatečeni na svojim adresama ili su pozivi uručeni članovima njihovih obitelji. Također ističemo kako se navedeno kriminalističko istraživanje provodi u suradnji i po nalogu istog nadležnog državnog odvjetništva koje je upoznato sa svim činjenicama vezano uz tragično stradavanje djevojčice na području Republike Srbije, a u blizini granice s Republikom Hrvatskom.

Ministarstvo unutarnjih poslova je i ranije javnost izvijestilo kako je, reagirajući na problematiku nezakonitih migracija, glavni ravnatelj policije Nikola Milina tijekom veljače donio odluku o osnivanju Radne skupine s ciljem koordinacije, usmjeravanja i nadzora nad provođenjem kriminalističkih istraživanja povezanih s ilegalnim migracijama i krijumčarenjem ljudi kojim se dovodi u pitanje učinkovitost nadzora državne granice, kao i sigurnost Republike Hrvatske i njenih građana. Policija djeluje na suzbijanju svih ilegalnih djelovanja. Samo tijekom prva tri mjeseca ove godine evidentirali smo 65 kaznenih djela Protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka stranca u Republici Hrvatskoj za što smo prijavili 69 počinitelja, a aktivnosti se nastavljaju i u travnju.

Radna skupina je analizirala sve dostupne podatke, te je utvrđeno kako je tijekom 2017. jedna nevladina udruga (CMS) aktivno posredovala za 194 tražitelja međunarodne zaštite od kojih se samo 5 osoba na današnji dan nalaze u Prihvatilištima za tražitelje azila, dok su ostali samovoljno napustili Republiku Hrvatsku, što također govori o motivima njihovog nezakonitog ulaska. Naime, njihovim odlaskom iz Hrvatske u druge zemlje EU-a kao što su Slovenija, Austrija, Njemačka i dr. (tzv. sekundarna kretanja) otežana je primjena Dublinske uredbe, odnosno utvrđivanje koja je država članica odgovorna za rješavanje svakog pojedinog zahtjeva za azil (primjena tzv. dublinskog sustava), što ima izravne reperkusije i može utjecati na ishod evaluacije o primjeni schengenske pravne stečevine te u konačnici dovesti u pitanje ostvarenje članstva Republike Hrvatske u Schengenskom prostoru. Republika Hrvatska kao država članica s vanjskom granicom Europske unije provodi graničnu kontrolu s ciljem vlastite zaštite, ali i u interesu zaštite ostalih država članica, kako je to i propisano Zakonikom o schengenskim granicama.

Vezano uz obitelj koja se nalazi u Tranzitnom centru Tovarnik naglašavamo da je Europski sud za ljudska prava, upućujući Republici Hrvatskoj zahtjev za očitovanjem, zatražio zaštitu identiteta stranaka, a na toj zaštiti inzistira i Ministarstvo unutarnjih poslova. Nakon analize zaprimljenog zahtjeva, putem Ureda zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava, Ministarstvo unutarnjih poslova je odgovorilo na postavljena pitanja Suda, dostavilo sve tražene informacije, pojašnjenja i dokumentaciju kako bi Sud tek mogao donijeti odluku hoće li Republici Hrvatskoj izreći privremenu mjeru, hoće li nastaviti redovan postupak povodom zaprimljenog zahtjeva ili će pak ovaj zahtjev odbaciti kao nedopušten. Naime, predmetna privremena mjera se isključivo odnosi na obvezu države da se stranke smjesti u odgovarajući smještaj sukladno čl. 3. Konvencije ukoliko se ne nalaze u odgovarajućem smještaju, a što ovdje nije slučaj.

Još jednom posebno naglašavamo kako, u odnosu na konkretni slučaj, ne možemo iznositi detaljnije informacije o postupku jer je Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti propisano da su osobni i drugi podaci prikupljeni tijekom postupka međunarodne zaštite neobjavljivi, a osobito je neobjavljiva činjenica da je zahtjev podnesen. Postupak međunarodne zaštite navedenih osoba se provodi u skladu sa zakonskim propisima, i uz dosljedno poštivanje svih materijalnih i procesnih odredbi uz puno poštovanje ljudskih prava.

Svim osobama su dane informacije te objašnjena prava tijekom postupka međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, osiguran im je pristup prevoditelju, omogućeno im je izjašnjavanje o činjenicama i okolnostima važnim za njihov zahtjev za međunarodnu zaštitu, te omogućen pristup besplatnoj pravnoj pomoći sukladno zakonskim propisima. Imaju izabranog odvjetnika s liste koji brine o njihovom najboljem interesu. Također, vodeći računa o njihovim potrebama tražiteljima međunarodne zaštite osiguran je liječnik, psiholog, higijenske potrepštine i odjeća, dodatni obroci prilagođeni djeci, igračke i slično.

Tranzitno-prihvatni centar Tovarnik je u funkciji od 1. srpnja 2017. godine, a na izgradnju i opremanje Centra utrošeno je 27.194.044,88 kuna financiranog od strane EU kroz Schengenski instrument. Centar u potpunosti zadovoljava uvjete smještaja sukladno članku 3. Europske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sastoji se od smještajnog i upravnog dijela, a dio za prihvat i smještaj državljana trećih država površine je 1.175 m2. Čine ga prostorije za prihvat i dnevne aktivnosti u prizemlju te košarkaško, rukometno i dječje igralište. Na katu se nalaze prostorije za spavanje (14 četverokrevetnih soba, dvije obiteljske trokrevetne sobe) te prostorije za igru djece i knjižnica.

Neprihvatljivi su navodi kako je protjerivanje u interesu Ministarstva unutarnjih poslova kada jasno zagovaramo održive, kontrolirane i zakonite migracije, a već je ranije opovrgnuta teza o nepristupačnosti azila u Republici Hrvatskoj ispunjavanjem obveza u pogledu instituta preseljenja izbjeglica iz trećih zemalja kao i činjenicom da je prošle godine odobren najveći broj međunarodnih zaštita u Hrvatskoj.

Navodi tijekom konferencije za medije kako policija vrši „nezakonite i izmišljene pritiske“ su neistiniti. Hrvatska policija u provođenju kriminalističkih istraživanja, u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom, rukovodi se isključivo važećim zakonima i pravilima kriminalističke struke. To isto tako znači da će policija kao istraživačko tijelo predkaznenog postupka ispitati i adekvatno reagirati na sve uočene nezakonitosti, bez obzira otkuda dolaze, i neovisno o pokušajima stvaranja javnog pritiska s ciljem da se utječe na zakonitost njenog djelovanja.

Vladavina prava u Republici Hrvatskoj te temeljna ljudska prava svakog pojedinca ne mogu biti i nisu narušena poštivanjem i provođenjem zakona od strane ovlaštenih tijela. Policija nastavlja s kriminalističkim istraživanjem u konkretnom slučaju."