Uzbudljivo razdoblje prije početka školske godine za mnoge je roditelje i razdoblje u kojem će novčanici ostati potpuno prazni. Pitali smo roditelje koji moraju opremiti školarca za novu školsku godinu kako se snalaze i za kojim metodama plaćanja posežu.

Nova školska godina uzbudljivo je vrijeme i za roditelje i za djecu koja započinju novi obrazovni ciklus. Najuzbudljivije je onima koji tek kreću u školu te onima koji započinju srednjoškolsko obrazovanje. Iako za roditelje opremanje za novu školsku godinu ne bi trebalo biti iznenađenje, činjenica je da taj financijski izdatak kuca na vrata netom po povratku s godišnjeg odmora, kada većina obitelji ipak potroši više novca nego u ostalim mjesecima godine.

Razgovarali smo s Majom, koja je opremala sina koji kreće u drugi razred osnovne škole. Morala mu je kupiti tenisice i šlape za školu, tenisice i ostalu opremu za tjelesni, torbu, pernicu i opremu za pernicu te bilježnice i ostali školski pribor. Do sada je potrošila već 1000 kuna i svjesna je da će se taj trošak u narednim godinama samo povećavati jer joj iduće jeseni i mlađi sin kreće u prvi razred.

Razmislila je i o obiteljima u kojima je prosječna plaća između 4500 kuna i 5500 kuna i jasno joj je kako ovo može biti popriličan financijski udarac na kućni mjesečni budžet.

''Znam da obitelji u kojima oba roditelja zarađuju oko 5000 kuna, ako nisu unaprijed štedjeli, nemaju 2000 kuna koje komotno mogu potrošiti kako bi opremili svoje mališane. U takvim situacijama apsolutno podržavam kupovinu na rate ili čak mini gotovinske kredite, koje je ipak jednostavnije otplatiti nego odjednom izdvojiti toliko novca'', rekla je Maja.



Ivonina kći kreće u peti razred osnovne škole (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

''Moje dijete je kreativno, pa kupujem više toga za likovni. Bilježnice smo kupili, opremu imamo više-manje od prošle godine, dio ćemo kupiti, torba školska je nova. Rekla bih da smo do sada izdvojili oko 600 – 700 kuna. Nisam do sada posezala za gotovinskim kreditima jer je ponuda zaista raznolika i samo je pitanje hoćeš li uspjeti pronaći ono što ti treba po pristupačnijim cijenama“, rekla je Ivona.



Opremanje starije djece je skuplje

Roditelji srednjoškolaca znaju i da opremanje djeteta u tom razdoblju košta više. Razlog tomu su više cijene odjeće i obuće za veću djecu, ali i veće potrebe tinejdžera.

''Upravo opremamo školarca koji će u prvi srednje. Cijene mi se čine visoke. Mislim da ćemo potrošiti između 3000 i 3500 kuna. Ipak, neću koristiti mogućnost kupovine na rate jer pazimo da trošimo onoliko koliko u tom mjesecu imamo na raspolaganju“, rekla je Jadranka.



Željkin sin uskoro kreće u osim razred (Foto: Tibor Marochini/Nova Studio)

''Za sina moramo kupiti garderobu, školski pribor, a neke stvari ćemo iskoristiti od prošle godine. Knjige dobiju. Koštat će me nekoliko tisuća kuna. Pretpostavljam da ima puno ljudi koji kupuju na rate jer početak škole stiže odmah nakon godišnjih odmora, kada su se svi više istrošili. Za dijete bi uvijek trebao imati budžet, ne možeš ostati iznenađen. Dobre su akcije u dućanima, ima i popusta, ali mislim da je možda najteže prvašiće opremiti“, rekla je Željka.

Isto mišljenje dijeli i Ana, koja trenutačno oprema sina koji će u drugi razred, pa vidi značajnu razliku u potrošnji s obzirom na prošlu jesen, kada je za sina ipak trebalo kupiti baš sve što je potrebno.

Ana vidi veliku financijsku razliku u opremanju prvašića i starije djece Foto: Tibor Marochini/Nova Studio



''Sin će sada u drugi razred. Puno je lakše i manje stresno nego kad je kretao u prvi razred jer smo tada kupovali kompletno sve. Imamo školsku torbu i pernicu, što je i bilo najskuplje prošle godine. Tada smo izdvojili 700 kuna za školsku torbu jer smo željeli kupiti anatomsku torbu koju će biti lakše nositi, ali u cijeni je bila i pernica i objema se koristimo i ove godine. Sada smo kupili tenisice, bilježnice, olovke, bojice i ostale sitnice i potrošili smo oko 450 kuna. Vidjela sam u trgovini i školsku torbu poznatog brenda igračaka, a cijena joj je bila 1200 kuna. To mi je suludo“, rekla je Ana.

Ne zazire od kupnje na rate, čak nam i u šali kaže kako je među svojim prijateljima poznata po tome što često poseže za ovakvim načinom plaćanja.

„Puno mi je lakše kada izdvojim manju svotu novca na više mjeseci, najčešće dva-tri, nego da odjednom platim nešto 1200 kuna“, zaključila je Ana.

