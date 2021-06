A1 Hrvatska nije samo vlasnik najmodernije optičke i mobilne 5G mreže, nego i kompanija koja od samih početaka prepoznaje tehnološke i društvene trendove.

Ovo je peta godina otkako se A1 jasno pozicionirao kao promotor gaming zajednice i industrije videoigara, ali i kao osnivač esport događanja. Ona najdugovječnija su natjecanja u različitim videoigrama u sklopu najveće regionalne esport lige – A1 Adria Lige. Ona ovih dana ulazi u finalnu fazu svoje 7. sezone u kojoj ćemo uskoro doznati koji će timovi i igrači iz cijele regije odnijeti titulu prvaka u igrama CS:GO, FIFA21, League of Legends i Brawl Stars.



Sudeći po tri mjeseca epskih borbi u kvalifikacijama, finalni susreti u sklopu Reboot Online Games Weeka powered by A1 od 15. do 20. lipnja mogu donijeti samo još više napetosti i uzbuđenja svim fanovima gaminga i gledateljima. Kad smo kod gledatelja, njihov je broj u dvije lanjske sezone premašio sve rekorde i iznosio gotovo 140.000. Točnije, peta i šesta sezona imale su preko Facebooka, YouTubea i Twitcha 139.632 jedinstvenih gledatelja, koji su proveli ukupno 31.233 sata pred svojim zaslonima i ostvarili impresivnih 248.000 pregleda gamerskih okršaja. Ukupni nagradni fond od tridesetak tisuća eura nije za baciti, ali možda još važnije je da A1 Adria League iz godine u godinu jača regionalnu esport scenu, a mladim profesionalnim esportašima pobjeda, ali i samo sudjelovanje, može biti odskočna daska za međunarodnu karijeru. A poznato je o kakvim se ciframa radi na internacionalnoj razini.

PR Foto: PR

A1 nije sve karte stavio na profi igrače jer na svojim društvenim mrežama redovito priređuje A1 Game Nights i A1 Gaming Weekends u kojima casual gameri i drugi entuzijasti imaju priliku zaigrati protiv najpoznatijih pripadnika domaće gaming zajednice.I na kraju – ne smije se zaboraviti suradnja A1 Hrvatska s razvojnom agencijom SIMORA, odnosno inkubatorom PISMO powered by A1 u Novskoj. Novi partneri su usmjereni na učenje digitalnih vještina za budućnost, uključujući razvoj videoigara. Baš će Novska za nekoliko godina postati i središte gaming industrije u Hrvatskoj i šire, a u budućem gaming kampusu bit će i moderna, velika esport arena. Tamo ćemo natjecateljsku „akciju“ i navijačku atmosferu iz online sfere ponovno moći preseliti i osjetiti uživo.