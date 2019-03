Predsjednica Glasa Anka Mrak Taritaš sve češće je na meti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Morat će im objasniti i koliki je honorar od Hrvatske gospodarske komore primila za stručne ispite i predavanja.

Anka Mrak Taritaš pokazuje imovinsku karticu i uvjerava da je sav prihod od HGK-a prijavila.

"Kad sam postala dužnosnica navela sam sve iznose od 27 tisuća kuna i tu je objašnjenje. 2013. kad sam postala ministrica sam navela - nema promjena", kaže Mrak Taritaš.

No, u Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa stigla je prijava u kojoj se tvrdi da je nešto i zatajila.

Iz HGK su nam potvrdili da su joj za ispite od 2012. do 2016., dok je bila dužnosnica isplatili od dvije i pol do 10 i pol tisuća kuna. Za predavanja dva puta po sedam i jednom tri tisuće kuna - ukupno više od 38 tisuća kuna. Jedne godine nije bilo isplata, a one koje su sjedale na račun, nije unijela u imovinsku karticu poslije 2013. godine.

U Glasu je brane - na početku mandata prijavila je i više nego što je na kraju zaradila.

Šefica Povjerenstva za spečavanje sukoba interesa je jasna.

"Ako primate na godišnjoj razini recimo 12 tisuća kuna za neki posao i to je redovno svake godine isti iznos, onda ste mogli napisati svake godine, u imovinsku karticu staviti napomenu u iznosu kao i dosada, ali ako se iznosi mijenjaju to morate staviti u karticu", kaže Nataša Novaković.

Istražuju i prijavu da se imenovala predsjednicom stručnog ispitnog povjerenstva Ministarstva graditeljstva, dok mu je bila na čelu. Nije prijavila honorar od 35 tisuća kuna pa se ispričala.

HDZ-ovci joj broje afere.

"Zaboravila prijaviti stan, garažu, zaboravila prijaviti dobit od gotovo 80 tisuća kuna", nabraja Sunčana Glavak.

Iz bivše stranke prozivaju.

"Mislim da je odgovornost na svakome od nas da postupa temeljem pozitivnih propisa", kaže Milorad Batinić iz HNS-a.

U Glasu i koaliciji je brane.

"Sve skupa je vrlo očiti pokušaj da kad dobijete na političkom značaju da vas se pokuša oblatiti", smatra Vesna Pusić.

Mrak Taritaš o svemu će se morati očitovati i Povjerenstvu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr