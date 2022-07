Gospićka policija privela je 19-godišnjaka koji je vozio bez vozačke dozvole, nakon čega je zaradio kaznu, ali onda je ponovo sjeo za volan pa pijan bježao policiji.

Gospićka policija privela je 19-godišnjaka koji je pijan bježao policiji. Utvrđeno je da je mladić vozio pod zabranom upravljanja vozilom i alkoholiziran.

10. srpnja u 1:35 u Gospiću policija je pokušala zaustaviti mladića, no on se oglušio na znakove policije i nastavio kretanje. Tijekom noći, dva puta se oglušio na zvučne i svjetlosne signale službenog policijskog vozila, te je u jednom trenutku izašao iz vozila i počeo trčati, no policijski službenici su ga stigli, priopćila je PU ličko-senjska.

Utvrđeno je da je mladić bio alkoholiziran, a da je vozio dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije.



Mladić je uhićen, te će uz optužni prijedlog biti doveden u nadležni sud.



On je i prije par dana, točnije 7. srpnja 2022. godine u 18:15 u Gospiću zatečen kako upravlja osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije. Protiv njega je tada podnesen optužni prijedlog i uručena mu je obavijest o počinjenom prekršaju, javlja policija.