Mostovci Miro Bulj i Vlado Marić danas su s Kninske tvrđave poslali poruke Aleksandru Vučiću.

Na jučerašnje izjave Aleksandra Vučića, koji je, između ostalog, poručio kako je "Slobodan Milošević bio veliki lider" i da se "u Kninu danas vijori šahovnica koje tamo nikada nije bilo", na koferenciji za medije na Kninskoj tvrđavi osvrnuo se Mostov Miro Bulj.

Na početku je poručio da su konferenciju sazvali na tvrđavi na kojoj su, kaže, stoljećima vladali hrvatski vladari.

Aleksandara Vučića Bulj je nazvao četnikom koji je svojim porukama pokazao pretenzije na Hrvatsku.

"On promovira velikosrpsku politiku u najgorem obliku, gore nego zločinac Milošević", rekao je Bulj.



"Vučić je davao iste izjave i u Glini, ali tada je bio četnik početnik, pomoćnik četniku Šešelju. On je danas predsjednik Srbije i govori da se u Hrvatskom Kninu nikad nije vidjela hrvatska zastava, kako on voli kazati šahovnica, što je apsolutno morbidna neistina, i mi smo ovdje kao MOST nezavisnih lista, to jest kao savjet za branitelje Mosta došli poslati poruku ne samo četniku Vučiću nego i hrvatskim vlastima i Predsjednici i premijeru i njegovu koalicijskom partneru Miloradu Pupovcu. Činjenice su jasne, velikosrpska politika u obliku Aleksandra Vučića na najmorbidniji način upire u teritorij i želi napraviti sukobe sprskog i hrvatskog naroda na ovim područjima bez obzira na to što ljudi ovdje teško žive i bez obzira na to što je 9000 Srba branilo RH u postrojbama hrvatske vojske, HOS-a i MUP-a", rekao je Bulj i nastavio:

"To je istina, Aleksandru Vučiću. Ti si bio huškač. Šaljemo poruku, on je bio četnik, on je bio kukavica, kad je ljude huškao da idu na granice 'velike Srbije' da će Glina biti srpska, nikad hrvatska. Šaljemo mu poruku - Knin je bio i bit će hrvatski i ostavi se Hrvata. I šaljem poruku premijeru koji šuti umjesto da je već prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom zbog ovih pretenzija. On se dodvorava Miloradu Pupovcu, koji i nedavno, na Dan pobjede, nije bio ovdje nego u Bačkoj Palanci s Vučićem na četničkom derneku. I Predsjednica RH kao vrhovna zapovjednica, kao suodgovorna u vanjskoj politici nije se očitovala, a znate zbog čega, jer je ona tom četniku prostrla crveni tepih, tome zločincu, i to je morbidno žalosno i bolno da se u Hrvatskoj vodi takva politika dodvoravajući se nekakvom četniku", rekao je Bulj, koji je još jednom poručio da treba prekinuti sve diplomatske odnose sa Srbijom.

"I neka znaju i Vučić i svi koji imaju pretenzije prema Hrvatskoj da se u Kninu vijori hrvatski barjak i da će se viti sve dok je Hrvata", zaključio je Bulj.

Vučićev govor komentirao je i Vlado Marić, predsjednik Mostova odbora za branitelje.

"Mi ćemo poslati poruku da je dosta više, Vučiću i vučićima, da se okane Hrvata, da nas puste na miru jer ako bude nastavio i dalje, mi ćemo morati opet posegnuti za određenom Olujom, a onda ne znam gdje ćemo stati", rekao je Markić.