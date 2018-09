Most nezavisnih lista pozvao ministricu obrazovanja Blaženku Divjak da podnese ostavku. Tvrde da joj je vlastita promocija važnija od djece i da je reforma obrazovanja pala već na običnoj administrativnoj proceduri nabave udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.

"Treći je tjedan nastave, a 8182 korisnika socijalne pomoći nisu primila novac za sufinanciranje školskih udžbenika", upozorio je Marko Sladoljev podsjetivši da se radi o 4,5 milijuna kuna osiguranih u proračunu, ali novac još nije isplaćen jer nije donesena službena odluka Vlade.

Rekao je i da je već tri mjeseca edukacijskim rehabilitatorima smanjena plaća za 150 do 700 kuna, a premijer cijelo ljeto nije odgovorio na njihov zahtjev da ih primi.

Sonja Čikotić poručila je da je poražavajuće da obična administrativna procedura nije uspješno provedena, a da je neprimjereno da "ministrica svojata ministarstvo, a prije nje HNS svojata preko jumbo plakata reformu obrazovanja".

"Ni Škola za život niti uvođenje informatike u škole nije dobro pripremljeno. Sada imamo činjenicu da škola traje tri tjedna, od njih 74 tek ih 11 ima tablete, a od njih 11 tek ih četiri i koristi. Dakle, samo četiri škole idu po eksperimetalnom programu", istaknula je Čikotić.

Sladoljev i Čikotić zatražili su ostavku resorne ministrice Divjak.

''Sve što Most nezavisnih lista govori najtužniji je oblik populizma jer jedno je o reformama pričati, a drugo ih provoditi. Most i reforme, naime, dijametralno su suprotni pojmovi i to je valjda svima u Hrvatskoj jasno'', objavio je HNS na svojoj stranici na Facebooku. Dodaju da je Blaženka Divjak prva ministrica koja je reformu obrazovanja dovela do učionica i žale što su kolege u Mostu na to ljubomorni.

''#ŠkolaZaŽivot krenula je u 74 hrvatske škole, od iduće godine ulazi frontalno u sve škole, i da, bit će izazova na putu, ali smo ih svi zajedno spremni riješiti i svaki konstruktivan doprinos tome procesu je dobrodošao - sviđalo se to populistima opasnih namjera Mostu i Davoru 'Di su pare' Bernardiću ili ne'', zaključili su u HNS-u.