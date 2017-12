Stranka Most nezavisnih lista u subotu je na konferenciji za novinare u Splitu predstavila svoju inicijativu da se proizvodnjom struje mikrosolarima potakne energetska neovisnost i održivost te korištenje sunčeve energije u kojemu je, kako su istaknuli, Hrvatska u Europi na posljednjem mjestu.

U dosadašnjoj energetskoj politici u Hrvatskoj obnovljivi izvori energije, posebno sunčeve, nikada nisu doživjeli ozbiljniju pažnju, rekao je predsjednik stranke Božo Petrov. "Taj su segment potpuno zanemarili HDZ i SDP. To se vidi i po tome koliko zaostajemo za ostalim europskim zemljama i posebno je žalosno jer smo pozicionirani na Mediteranu", rekao je.

Bivši ministar energetike i zaštite okoliša Slaven Dobrović je rekao kako bi zakonsko rješenje koje predlažu moglo pomoći da se Hrvatska makne sa "sramotnog zadnjeg mjesta u EU po pitanju korištenja solarne energije".

"Samo 0,3 posto električne energije u Hrvatskoj dobivamo iz solarne energije. Ovim zakonom maožemo potaknuti brzu promjenu, a to može biti čak i do 300 MW godišnje novoinstalirane snage s kojom bi u nekoliko godina došli do desetak posto električne energije. Potencijal je još i veći," rekao je Dobrović koji je istaknuo da se proizvodnjom električne energije na mjestu potrošnje iz obnovljivih izvora izbjegava povlačenje električne energije iz mreže, u kojoj je i struja proizvedena uz emitiranje stakleničkih plinova.

Ante Čikotić je rekao kako su posebno imali u vidu male kupce električne energije - građane, male i srednje poduzetnicike, te siromašna domaćinstava.

"Malo je poznato da županije sufinanciraju ogrjev za ekonomski ugrožene korisnike. Radi se o prosječnom iznosu od 950 kuna, a taj oblik pomoći u Splitsko-dalmatinskoj županiji koristi 27.262 građana. U 13 hrvatskih županija prošle godine naknadu za ugroženog kupca energenata dobilo je 68.077 korisnika što je više od 126 tisuća kuna. Taj novac dolazi od naknada koje financiraju drugi građani i postao je opterećenje kojem se ne vidi kraj. Predlažemo da se iskoriste obnovljivi izvori energije kod građana koji imaju uvjete, da ih se kroz ulaganje u mikrosolare na krovovima izvede iz začaranog kruga naknada i pomoći te im se dugoročno osiguraju uvjeti izlaska iz energetskog siromaštva", kazao je Čikotić.

Na upit novinara raspada li se Most s obzirom na izlazak iz stranke njihovog bivšeg ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića i splitskog gradskog vijećnika Martina Mladena Pauka, Petrov je i danas odgovorio niječno. (Hina)