Sigurno je, Most Pelješac izmijenit će percepciju nepristupačnosti Dalmatinskog juga, približiti i unaprijediti turističku ponudu većem broju domaćih i stranih gostiju i to ne samo tijekom ljetne sezone, već tijekom cijele godine.

Dubrovačke zidine jedna su od najpoznatijih vizura Hrvatske u svijetu. Ipak, Dubrovačko-neretvanska županija ostala je najnepristupačniji dio Hrvatske. Iz Zagreba je bilo lakše doći do Minhena ili do Milana nego do Korčule ili Pelješca.

Dubrovnik Foto: Luka Esenko, HTZ



26. srpnja ove godine očekuje se svečano puštanje u promet Pelješkog mosta, sada i službeno nazvanog Most Pelješac. Time se i cestovnim putem povezuje cjelovit teritorij Republike Hrvatske, a Korčula, Pelješac i Dubrovnik postaju bliži nego ikada.



Tih 2404 metara dužine mosta i kilometri pristupnih cesta ostvaruju puno više od građevinskog pothvata. Hrvatska je tradicionalna cestovna turistička destinacija i brojni strani gosti, ali i domaći turisti, iskoristit će cestovni kontinuitet kako bi se uputili u nova iskustva, osobito Pelješca i Korčule.

Korčula Foto: Shutterstock



Da bi stigli do omiljenih odmarališta na našem poluotoku najpoznatijem po očuvanoj prirodi i Plavcu Malom više nećemo trebati paziti na podatkovni promet tijekom često mukotrpnog prelaska državne granice niti žuriti kako bi stigli na vrijeme u red za trajekt.



Umjesto stresa putovanja, radije ćemo se zaustaviti putem kako bi iz vidikovaca i odmarališta s Komarne uživali u veličanstvenom pogledu na most i pelješki arhipelag.



Ukoliko nas ta zadivljujuća vizura ne natjera na predah, Stonske zidine i neke od najljepših plaža južne Dalmacije u neposrednoj su blizini novog prometnog smjera. Neće biti opravdanja da propustimo uživati u stonskoj kamenici ili dagnji, uz priliku za popunjavanjem osobnih zaliha čuvenim pelješkim plavcima i stonskom soli.

Stonske zidine Foto: Shutterstock



Nautičari će sada puno slobodnije moći planirati nove rute na samom Dalmatinskom jugu. Luke i marine Pelješca, Korčule, ali i Mljeta i Lastova već su većinom spremne za novi interes i potrebe nautičara, a plovidba ispod Pelješkog mosta posebno će se regulirati.



Most Pelješac Foto: PR



Jer obiteljska gospodarstva, vinski podrumi i autentična kuhinja Dalmatinkog juga žive cijele godine, a ljepota brojnih destinacija uvijek je atraktivna, osobito u spoju s osobnim interesima bicikliranja, hikinga, ronjenja, ribarenja i drugima.