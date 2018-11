Ekonomska stagnacija Hrvatske izravna je posljedica kupljene vladajuće većine, poručeno je u ponedjeljak iz Mosta nezavisnih lista, koji poziva vladajuće da, žele li da Hrvatska uđe u ''top 30'' zemalja na ljestvici Doing Business, prihvate Mostove prijedloge, među kojima je najvažnija reforma javne uprave.

"Od 2017. godine Hrvatska je na ljestvici Doing Business pala s 43. na 58 mjesto. Hrvatska iznimno sporo raste, dok sve države u okruženju rastu mnogo brže. Problem izdavanja građevinskih dozvola u Zagreb jedan je od razloga tako slabog plasmana na ljestvici. Također, tu je i problem HEP-a, odnosno problem 50 posto viših troškova za priključke nego u drugim tranzicijskim zemljama", rekao je voditelj ekonomskog savjeta Mosta Vedran Jerković.

Pozivao je pritom premijera Andreja Plenkovića da o tome porazgovara sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem i partnerima iz HNS-a. Mostovci su uvjereni da je ekonomsko stagniranje Hrvatske izravna posljedica kupljene vladajuće većine i podsjećaju da su vladajućima ostavili gotov akcijski plan za javnu upravu, kao i 887 milijuna kuna sredstava EU fondova.

"Zašto to ne provodite u djelo? Zašto ne kažete javnosti koliko ste do sada povukli sredstava? Ljestvica Doing Business za 2019. predviđa još goru situaciju za Hrvatsku. Što gospodin Plenković kaže na to? Koje će biti njegovo opravdanje?" pitao je predsjednik Mosta Božo Petrov.

Plenković je kao cilj njegove Vlade najavio ulazak Hrvatske bude u Top 30 zemalja na ljestvici Doing Business, a Hrvatska nazaduje. Vlada ne razumije što znači riječ reforma. Pozivam vladajuće, ako žele da Hrvatska zaista uđe u Top 30, da prihvate prijedloge Mosta, poručio je Petrov.

Osim reforme javne uprave, Most predlaže odustajanje od ideje o minimalnoj osnovici za doprinose za direktore i članove društva, donošenje zakona o poduzetnicima početnicima i startupima te preispitivanje oporezivanja dobiti, što je klasičan primjer dvostrukog oporezivanja.

"Najveći je problem Hrvatske glomazan javni aparat, za koji godišnje izdvajamo gotovo 28 milijardi kuna. Problem je i velik broj procedura i broj koraka u procedurama, kao i neuređenost javnih registara", rekla je saborska zastupnica Mosta Sonja Čikotić.

Predlažemo umrežavanje javnih registara i smanjenje broja procedura, kao i novi zakon o teritorijalnom preustroju. Dok ne riješimo problem javne uprave, Hrvatska će bilježiti ovako slabe rezultate na svim ljestvicama", kaže Čikotić. (Hina)