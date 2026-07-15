Ministarstvo raspisalo natječaj: Traže 300 vojnika ili mornara, ovo su uvjeti

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika/mornara s početkom službe 1. rujna 2026., objavilo je Ministarstvo.

Prijam kandidata provest će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe: Benkovac, Bjelovar, Đakovo, Gašinci, Gospić, Karlovac, Lučko, Knin, Našice, Petrinja, Ploče, Pula, Sinj, Slunj, Split, Varaždin, Velika Gorica, Zagreb i Zemunik Donji. Probni rad ugovornih vojnika/mornara traje šest mjeseci.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola, a kandidati za vojnike/mornare moraju ispunjavati uvjete za prijam u Oružane snage propisane člancima 34. i 35. Zakona o službi u Oružanim snagama RH.

Posebni uvjeti za prijam su najmanje završeno srednjoškolsko obrazovanje ili osnovnoškolsko obrazovanje uz uvjet da do isteka prvoga ugovora o vojničkoj službi uz potporu MORH-a završi srednjoškolsko obrazovanje, najviše navršenih 30 godina života do kraja 2026. godine i uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili temeljnog vojnog osposobljavanja, navodi se u priopćenju.

U vojničku službu mogu se primiti i vojnici/mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust bez prava na mirovinu ako nisu stariji od 40 godina. Uz prethodno navedene uvjete moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 34.b Zakona i uvjete propisane točkom 3. Odluke o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme (Narodne novine, br. 91/18).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, svjedodžbu/diplomu o završenom obrazovanju i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Prijave na natječaj i putem e-prijavnice

U prijavi za javni natječaj potrebno je navesti osobno ime i prezime, adresu stanovanja, e-pošte te po mogućnosti broj mobitela, a kandidati se na natječaj mogu prijaviti i putem e-prijavnice: https://www.morh.hr/upitnik-za-prijam-u-dvs/.

Kandidati koji ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće biti smatrani kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prije prijama u službu u Oružane snage RH kandidati će proći odabirni postupak tijekom kojeg će oni koji nisu ispunili uvjete biti isključeni iz postupka na temelju službenih podataka iz vojne evidencije, rezultata psihologijskih ispitivanja i zdravstvenih pregleda i drugih provjera prema propisima za prijam u djelatnu vojnu službu.

Kandidati koji su uspješno završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja, prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose Središnjici za upravljanje osobljem Ilica 256, 10 000 Zagreb ili područnom odjelu za poslove obrane prema mjestu prebivališta kandidata, najkasnije 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Kandidati koji su uspješno završili program temeljnog vojnog osposobljavanja prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja prijave trebaju podnijeti najkasnije do 24. srpnja 2026.

Informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti na internetskoj stranici Ministarstva obrane (www.morh.hr), na broj telefona 01/3784-813 i 01/3784-814 te u područnim odjelima za poslove obrane.

Više informacija o natječaju na poveznici: https://www.morh.hr/javni-natjecaj-za-prijam-vojnika-mornara-u-djelatnu-vojnu-sluzbu-2/, stoji u priopćenju.