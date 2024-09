U sklopu planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila HRZ-a provodit će u ponedjeljak 2. rujna i utorak 3. rujna redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati pojačana buka, izvijestili su iz MORH-a.

Pojačana buka se očekuje u od 17 do 19 sati te od 21 do 23 sata tijekom provedbe planiranih letačkih aktivnosti, iznad područja Slavonije, Banovine i Like.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koja reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj, istaknuli su.

Zbog navedenih aktivnosti, Ministarstvo obrane i Oružane snage RH građane mole za podršku pilotima tijekom njihove obuke, kao i za strpljenje i razumijevanje zbog pojačane buke.

