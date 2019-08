Dubrovačko-neretvanska županija na službenim je stranicama obavijestila građane kako je došlo do iznenadnog onešiščenja mora fekalijama na plaži hotela Posejdon u Veloj Luci pa se ne preporučuje kupanje.

"Nakon prijave o iznenadnom onečišćenju mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci u večernjim satima 19.08.2019. godine, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje 20.08.2019. Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN (73/08), privremeno izvješće se nalazi u privitku. Uzorkovat će se dodatni uzorci do prestanka onečišćenja. Obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti", stoji u priopćenju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Prošlog tjedna Splitsko-dalmatinska županija javila je kako je zagađeno more kod dvije plaže u Kaštelima. I tamo je more zagađeno fekalijama, a utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje za mikrobiološki pokazatelj Escerichia coli.

Izvrsna kvaliteta na više od 94 posto plaža

Nastavni zavod za javno zdravstvo kvalitetu mora provjerava na više od 800 lokacija diljem naše obale. Građani rezultate mogu provjeriti u realnom vremenu, čak i putem svog mobilnog telefona, na aplikaciji koju je izradio Institut za oceanografiju i ribarstvo, koja koristi rezultate istraživanja Nastavnog zavoda.

Incidenti poput ovog ipak su rijetkost jer posljednje ispitivanje kakvoće mora potvrđuje da je naša strana Jadrana među najčišćima na Mediteranu.

More je izvrsne kvalitete na više od 94 posto naših plaža. Na nešto manje od pet posto ono je ocijenjeno kao dobro, a na 11 lokacija kvaliteta za kupanje je zadovoljavajuća.

Podaci o onečišćenju uneseni su u bazu podataka o kakvoći mora i dostupni su putem aplikacije za unos, obradu i valorizaciju podataka te izvješćivanje i informiranje javnosti, koje možete pogledati ovdje.