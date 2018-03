Jedna od najljepših hrvatskih plaža puna je smeća kojeg je more nanijelo na obalu. Video koji je snimljen u petak objavljen je na Facebooku.

''Ljeti raj, a zimi pun smeća i otpada što iz Grčke što iz Albanije. Da ne varamo sebe ima i našeg smeća tu, naravno. Sakarun 16.3.2018'', stoji u Facebook objavi uz snimku koju je objavio Boris Kačan, piše Morski.hr.

Boce, čepovi, mreže, komadi televizora, gomila plastičnog otpada - upravo ovako izgledaju naše obale i otoci kad su daleko od javnosti. Zato je važno stalno upozoravati one koji mogu reagirati, ali i svakog od nas koji ekološkom sviješću može i treba pomoći.

Plaža Sakarun nalazi se na sjevernom dijelu Dugog otoka, a prostire se u dužinu do 800 metara. Glatko bijelo kamenje na obali pretvara se u bijeli šljunak na morskom dnu. Voda je iznimno plitka, na 250 metara od obale dubina je 3,5 metra. Takav božanski užitak kao stvoren je za one koji ne vole hladno osvježenje morskih dubina. Tek u daljini, iza plivačkog područja, možete vidjeti jedrilice kako spuštaju svoja sidra. Nažalost, izvan sezone divote padaju u drugi plan zbog smeća koje na plažu nanosi more.

Kako ova plaža izgleda tijekom ljeta, u cijeloj svojoj ljepoti, pogledajte u članku "Rajski odmor nadohvat ruke: Otkrijte 'hrvatske Havaje'"