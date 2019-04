Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti prošlotjednog incidenta u Sabornici i prijetnje saborskog zastupnika živog zida Branimira Bunjca saborskoj straži. Incident je snimljen mobitelom, iako je rad saborske straže zabranjeno snimati. Neki zastupnici su za izmjenu tog propisa.

I peti dan od incidenta u Saboru čeka se što će reći policija i tužiteljstvo. Za tu temu Branimir Bunjac i Ivan Pernar neraspoloženi. Očekuje se da će policija do kraja tjedna ispitati Bunjca. Reagirao je prijetnjom na oduzimanje mobitela, prekršio je kućni red jer je snimao postupanje saborske straže. Sporno je i što se fizički umiješao. Njegov stranački kolega Tihomir Lukanić protivi se zabranama.

"U Sabornici se ne smije dogoditi bilo kakva zabrana, to je javno mjesto, to je javno djelovanje saborskih zastupnika, bez obzira da li trenutni vremenski kontekst - sjednica traje ili sjednica ne traje", rekao je Lukanić.

HDZ-ovac Ivan Šuker pak brani Sabor: "Za ovaj Sabor su pale mnoge hrvatske žrtve, mnogo krvi je proliveno da imamo slobodnu i neovisnu hrvatsku državu i mislim da elementarno poštivanje prema tim ljudima naprosto ne može dozvoliti ovakvo ponašanje u Hrvatskom saboru."

O problemu zabrane snimanja straže - zastupnici različito. "Interes javnosti može biti način postupanja njih prema zastupnicima, pa neka onda građani ocijene što je to. U tom smislu, za mene je opravdano ograničenje snimanja samo u svrhu zaštite identiteta državnih službenika'', kaže SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.

"Koga to zanima on će gledati, koga ne zanima neće gledati, bitno je da nitko nikoga ne gađa ovim pločicama", smatra Saborski zastupnik Ivan Lovrinović. I danas u Sabornici poznata slika. Razgovor na mobitel dok traje sjednica.

U Sabornici već neko vrijeme mobiteli nisu zabranjeni. Zastupnici objašnjavaju - oni su im sredstvo za rad!

"Korištenje u samoj Sabornici je pitanje osobne kulture. Meni je telefon uvijek na vibraciji i naravno ako je neki hitni poziv izađem iz Sabornice pa se javim'', kaže Predrag Fred Matić (SDP).

"Koristim ga ako primim nekakvu poruku od građana ili određene stvari koje su bitne meni za raspravu, naravno da u tom trenutku to pročitam, naravno da je to nama danas svima sredstvo komunikacije'', kaže Miro Bulj (Most).

"Ja mislim da nitko nije toliki sadist da bi sad morali Glasnovića slušati ili nekog sličnog zastupnika umjesto da surfamo po internetu", kazao je Bauk.

Jesu li previše surfali - odlučivat će građani na izborima.

