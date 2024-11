Štetno za zdravlje

Mnogim Hrvatima omiljena online platforma za kupnju - na udaru europskih regulatora: Prijeti im drakonska kazna

Igračke, nakit, stvari za kućanstvo, odjeća - sve po ultra niskim cijenama plus agresivni marketing. Recept je to kineske platforme Temu, koja je munjevito osvojila svjetsko tržište. No, sada je kineska platforma pod povećalom jer je Europska komisija pokrenula istragu. Sumnjaju da platforma prodaje proizvode koji mogu štetiti potrošačima.