Voditelj prometne policije otkrio koliko mladić, koji je izazvao nesreću u Buzinu, ima prekršaja i zašto nije prijavljen za obijesnu vožnju

"Mi kao policija reagiramo na takve stvari. Uvijek kad imamo dojavu ili saznanja da se remeti javni red bukom ili da se proklizava kotačima, da vozači krše propise mi regiramo", rekao je voditelj Službe prometne policije.

Prošle godine provedeno je desetak ciljanih akcija na određenim parkirališnim prostorima.

"Ne bih rekao da toga ima sve više. Ipak ove naše aktivnosti dovode da toga ima manje, ali očito još uvijek toga ima. Međutim moramo bit svjesni da policija ima i drugih aktivnosti. Recimo upravo nedaleko od ovog mjesta na Jarunu vam je bio jedan veliki koncert gdje je policija bila prisutna i na niz drugih događanja gdje smo mi morali biti", pojasnio je.

Vidjeli smo na videu koji se dijelio po društvenim mrežama da je mladić sjedio u šoku pa izašao iz automobila i držao se za glavu.

"Vidjeli ste po tome da je i on bio u šoku. Ipak, ja bih rekao da to ništa ne znači nego da je on trebao prije nego što je napravio razmišljati o svom ponašanju", poručio je Mataija.

Iza sebe ima tri prekršaja - dva zbog brzine i jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

"U ovom trenutku on nije imao zaštitnu mjeru, znači smio je upravljati vozilom", rekao je policajac.

Mataijini kolege su znali za ovaj događaj - jesu li i prije intervenirali na ovom parkiralištu?

"I ovdje smo mi dobili neposredno prije dojavu. Međutim nažalost zbog puno drugih događanja dok su kolege došle već je došlo do nesreće. Međutim, svaku dojavu shvaćamo ozbiljno, izlazimo na teren i utvrđujemo što se događa, odnosno pokušavamo spriječiti ovakve stvari."

Ovakve događaje naziva se car meetovima. Je li se događala i utrka?

"Ovdje se praktički nije radilo o utrkivanju jer osim njega nije bilo sudionika s kojim bi se utrkivao. Tako da u ovom slučaju ne bih rekao da je bila riječ o utrci. Već eto, čovjek je imao potrebu pokazati to svoje vozilo", pojasnio je i dodao da tek treba utvrditi je li bila riječ o ilegalnom okupljanju.

U Zagrebu takvih događanja ima - prošle i ove godine 10 takvih skupova posjetila je policija, a 104 vozila su isključena iz prometa.

"Tu vam se radi o vozilima koja nisu tehnički ispravna jer su nadograđena, nabrijana i onda nisu više kakva su bila serijski. Takva vozila odvezemo na tehnički pregled i ako se to utvrdi onda su vozači sankionirani", objasnio je.

Mladić od sinoć nije prijavljen za obijesnu vožnju.

"Što se tiče kaznenog djela obijesne vožnje. To je kazneno djelo gdje netko iz obijesti krši teško prometne propise. Pretječe kolonu vozila, vozi s preko 1,5 promila alkohola, vozi prebrzo 50 kilometara u naselju ili vozi zabranjenim smjerom. Tu, kod tog kaznenog djela ne dolazi do izazivanja, nema posljedice to je neposredna opasnost. Ovdje se radi o kaznenom djelu izazivanja prometne nesreće, vozač je izazvao prometnu nesreću i zato je predviđena i puno veća kazna", pojasnio je.

Za objesnu vožnju kazna je do tri godine zatvora, a za ovakav slučaj od jedne do osam godina zatvora.

