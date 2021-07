U nedjelju ujutro u Prometovom autobusu broj 60 na liniji Split-Omiš dogodio se incident. Policija za sada nema detaljnijih informacija, još uvijek vrše provjere, rekli su u PU splitsko-dalmatinskoj.

Naime, snimka koja je objavljen na popularnoj stranici Prometne zgode i nezgode, prikazuje mladića koji verbalno napada vozača autobusa vrijeđajući ga. Također vrijeđa i napada jednu od putnica.

Motiv ovog napada nije poznat, ali na stranici koja je objavila video tvrde da je mladić glumio turista, nakon čega je progovorio hrvatski jezik, te pljunuo vozača.

Direktor splitske tvrtke Promet, Miroslav Delić objasnio je za Dalmaciju Danas što se dogodilo.

''Situacija je malo drugačija nego što je to prikazano na snimci. Naime, na liniji broj 60 na splitskom pazaru, mlađa osoba do nekih 20 godina, htjela je kupiti tri karte komunicirajući na engleskom jeziku. Međutim, vozač je od mladića tražio prvo novac, na što ovaj nije pristao. Mladić je u ruci držao novčanicu od 1000 kuna koju nije htio dati vozaču dok mu prethodno ne da karte. Tu nastaje nesporazum. Kako vozač autobusa ne govori tečno engleski, zamolio je gospođu koja je putnik u busu da mu na engelskom jeziku objasni da prvo treba platiti karte, što je gospođa i učinila. Nakon toga, mladić je počeo pljuvati i vrijeđati gospođu kao što je vidljivo na snimci. No, do fizičkog nasrtaja nije došlo iako je bilo pokušaja. Sretni smo da se sve dobro završilo.''