Marko Mihaljević, 27-godišnji magistar primarnog obrazovanja, prije sedam mjeseci je iz Babine Grede došao u Frankfurt i zaposlio se na baušteli. Kao jedan od mnogih koji u Hrvatskoj nisu uspjeli pronaći posao, Marko je otišao trbuhom za kruhom, a sada ima savjet za sve one koji žele krenuti njegovim stopama.

Mladi Slavonac Marko Mihaljević u potrazi za boljom budućnošću otišao je u Njemačku, no vrlo brzo se uvjerio kako ni to nije obećana zemlja u kojoj je sve idealno.

Mislio je kako će mu, kako vrijeme odmiče, postajati lakše no dogodilo se upravo suprotno - u Njemačkoj mu je sve teže.

“Provodim dane radeći ovaj posao. Ne podcjenjujem nikoga i nikakav posao, jer nikada u životu nisam nikoga podcijenio, ali radim posao za koji mi ni ne treba osnovna škola. Magistar zvuči lijepo, ali moram ovdje crnčiti od jutra do mraka za golu egzistenciju jer mi to nije dozvoljeno u Hrvatskoj. Zašto mi nije dozvoljeno? Zato što nisam u niti jednoj političkoj stranci”, smatra Marko.

"Ništa oni nas puno ne plate u odnosu na to koliko zarade na nama. Kad se popnem na krov onda me uhvati to nešto, ta srdžba. Ne dajte se, mladi! Oni koji su još u Hrvatskoj, pokušajte da ne idete, to je moja poruka... Nemojte ići pod svaku cijenu", poručio je Marko.

Kako trenutno nema izbora, Marko trenutno, kao i mnogo drugih visokoobrazovanih Hrvata, mora raditi poslove za koje je znatno prekvalificiran.