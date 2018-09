"Doktori su mi rekli da mi više nije pametno raditi kao stolar ako želim živjeti. Tu je otpala moja struka, a nakon problema s kičmom otpalo mi je sve ostalo - građevina, konobarenje ili bilo što gdje bih trebao stajati", ispričao je za DNEVNIK.hr Mladen Kukulj iz Zagreba.

"Brat mi se izliječio od leukemije... Otišao je na Zavod za zapošljavanje tražiti prekvalifikaciju pa su mu rekli da 'osobe koje su kronično imunokompromitirane ne mogu dobiti prekvalifikaciju jer su potencijalni bolesnici'."

Status je to objavljen na Facebooku koji je ekspresno izazvao val reakcija. Istražili smo o komu je riječ te došli do 36-godišnjeg Mladena Kukulja iz Zagreba. Kazao nam je da se na Zavod prijavio prije nešto više od dva mjeseca, a zadnjih mjesec dana raspitivao se o mogućnosti da se prekvalificira, s obzirom na to da zbog posljedica bolesti više ne može raditi u struci.

"U kolovozu 2013. godine dijagnosticirana mi je akutna mijeloična leukemija. Prošao sam nekoliko kemoterapija i transplantaciju, i bio jako dugo u bolnici, više od 200 dana. Zbog svega toga otišla mi je i kičma pa sam lani operiran. Znate kako je loša situacija bila s kičmom kad sam na svojoj magnetskoj i sam vidio koliki je problem.

"Automatski su me eliminirali"

Nakon svega toga više nisam mogao raditi u struci: u stolarskim radionicama ima i lakiranja, zavarivanja, kemikalija, a svoj imunitet ne smijem testirati na taj način. Doktori su mi rekli da mi više nije pametno raditi kao stolar ako želim živjeti. Tu je otpala moja struka, a nakon problema s kičmom otpalo mi je sve ostalo - građevina, konobarenje ili bilo što gdje bih trebao stajati.

Mladen Kukulj (Foto: Privatna arhiva)

Stoga sam se prijavio na burzu, s ciljem da mi pomognu da se prekvalificiram, s obzirom na to da mi posao ne mogu naći. Pitao sam referenticu mogu li dobiti prekvalifikaciju za nešto što bih mogao raditi i rekao joj da ću joj donijeti nalaze hematologa. Odvratila mi je da joj to ništa ne znači, već da joj treba potvrda mojeg liječnika da nisam ovisnik o drogi, da nisam u postupku liječenja niti na bolničkom liječenju i da nemam kronična stanja.

E, tu je nastao problem. Rekao sam joj da moje stanje jest kronično, imam kroničnu imunokompromitiranost. To ima svatko tko je prošao leukemiju. Na to mi je rekla da sam ja zbog svog stanja automatski eliminiran iz selekcije za edukaciju za prekvalifikaciju.

Dakle, oni meni zato što sam se razbolio od leukemije ne daju edukaciju da se prekvalificiram. Kao da sam ja htio biti kronično imunokompromitiran! Bio sam zdrav, dobio sam leukemiju i izliječio sam se. Zadnja tri nalaza pokazuju da sam u kompletnoj remisiji. Kad mi je hematolog rekao da više ne nalazi tragova bolesti u meni, plakao sam kao malo dijete. I oni meni sada tu neku imunokompromitiranost navode kao razlog da me eliminiraju", ogorčen je Kukulj.

Još jedan apsurd

Upitali smo ga je li mu referentica ponudila neku drugu soluciju. "Ne, samo je slegnula ramenima, u stilu - hvala i doviđenja. Bila je solucija - odi doma."

Prisjetio se i apsurda koji je doživio tijekom liječenja. "Kod ovog tipa leukemije liječenje se mora provoditi u sterilnim jedinicama. Moja mama tada je uputila zahtjev Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da vidi mogu li primati neku pripomoć, koju bismo koristili za sterilizaciju maski, rukavica, općenito životnog prostora, jer se to mora povoditi još dugo nakon izlaska s kemoterapije i transplantacije.

Odgovor na upit vam je bio da ja nisam 'smanjene radne sposobnosti na preostalu radnu sposobnost'. To vam znači odj***, ali na malo finiji način.

A preostala radna sposobnost bila mi je što sam ležao u sterilnoj jedinici za liječenje", kazao je Kukulj.

Od svoje borbe za pravdu, kaže, neće odustati, jer nije pobijedio tešku bolest da bi ga sada zaustavila - hrvatska birokracija.

Upit o ovom slučaju poslali smo Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Zavodu za zapošljavanje te ćemo ga objaviti po prispjeću.