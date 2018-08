Kraj srpnja jednoj će mladoj Zadranki zauvijek promijeniti život. Dvojica mladića u dobi od 21 i 22 godine privedena su zbog sumnje da su je 29. srpnja silovala. Jedan od osumnjičenih sin je poznatoga zadarskog liječnika.

Sve je počelo u trenutku kad je djevojka završila s poslom. Odlučila se nakon cijelog radnog dana malo opustiti i otići na piće u zadarsku Varoš. Za jednim od stolova s prijateljima je sjedio njezin silovatelj, kojeg je u ispovijesti za Slobodnu Dalmaciju nazvala Marino.

Pozvao ju je da im se pridruži i popije piće s njima. Ubrzo su otišli do rive, gdje je djevojci pozlilo. Posumnjala je da su joj momci nešto stavili u piće. Iako je Marino bio ljubazan prema njoj, kad su došli do Kapetanskog parka njezina se noć počela pretvarati u pakao.

"Prislonio me uz prvo stablo. Htjela sam se maknuti, no on me opet povukao na stablo. Bila sam izvan sebe. Trajalo je kratko, nisam bila svjesna sebe. Bila sam u šoku, paralizirana. Možda sam trebala vikati, udariti ga, ali nisam imala snage za ništa, a on je to iskoristio. Ne znam još, ali možda ću biti trudna...", ispričala je žrtva silovanja, kojoj je Marino predložio da je s prijateljem, za ovu prigodu nazvala ga je Damir, odvede kući.

"Marino je izišao iz auta, a ja sam ostala sama s Damirom, puno većim i krupnijim od mene. Uhvatio me strah. Nije me puštao sve dok opet nisam počela povraćati. To je trajalo skoro pola sata. Tada je u auto ponovno ušao Marino i sjeo do mene, a Damir je otišao na mjesto vozača. Kad su me kasnije istjerali iz auta jedva sam došla doma, kod dečka s kojim sam do jučer živjela i bila u vezi“, priča djevojka koja je sutradan kolegicama s posla ispričala što joj se dogodilo. One su obavijestile njezinu mamu i brata, a oni pak policiju.

"Žao mi je Marinova tate jer je odličan doktor. Meni nije trebao, ali od drugih ljudi čula sam o njemu sve najbolje. Ne bih htjela da on bude na lošem glasu jer ga sin nije slušao u životu. Da ga je slušao, bio bi pametniji", rekla je.