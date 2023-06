Mjesec ponosa: Povorke u Splitu i Karlovcu, u Zagrebu Pride Ride

U Zagrebu od 17 sati starta Pride Ride

Od 14:45 u Karlovcu počinje prva Povorka ponosa

U 17 sati počinje okupljanje u Splitu

7:00 U Zagrebu se država četvrti po redu Pride Ride, prosvjedna vožnja na biciklima u organizaciji Ponosni Zagreb. Pride Ride starta u Parku Mladenaca u 17 sati. Potom slijedi prigodni program uz glazbu

6:30 U subotu se održava prva Povorka ponosa u Karlovcu. Okupljanje je kod Glazbenog paviljona na Šetalištu dr. Franje Tuđmana u 14:45.

6:00 U užem dijelu Splita održat će se u subotu popodne Split Pride 2023., organizator povorke je splitski LGBT Centar koji očekuje veći broj sudionika. Okupljanje je u 17 sati u Đardinu, a od 18 sati će povorka krenuti uobičajenom rutom - preko Ulice kralja Tomislava do Marmontove, Rive, Hrvojevom i natrag do Đardina. Od 19 do 23,30 sati u Đardinu je predviđen glazbeni program.

Organizator povorke LGBT Centar Split navodi kako već više od 20 godina javnost upozoravaju na nepotrebno nasilje i diskriminaciju prema LGBTIQ osobama. Splitska je policija najavila da će na dan održavanja javnog okupljanja njihovi službenici nadzirati poštuje li se u Zagrebačkoj ulici, u potpunosti, ograničenje prometovanja svim vozilima, osim vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s dozvolama.

Uz to će policijski službenici sve snimati prije, za vrijeme i nakon završetka javnog okupljanja u Splitu, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Građane su pozvali da poštuju upute i smjernice policijskih službenika u prometu i na terenu.