Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago analizira politički dio afere SMS, koja već neko vrijeme potresa Hrvatsku.

Afera SMS poprima nove razmjere. Udruga "Dinamo to smo mi" podnijela je kaznenu prijavu jer je, tvrde, klub Dinamo financirao Franju Vargu, osumnjičenog za kreiranje lažnih SMS-ova. Sumnjaju da je to rađeno po nalogu Zdravka Mamića te da su računi plaćeni Dinamovom karticom dosegnuli 500 tisuća kuna. Afera SMS zabrinula je i samog premijera, koji je kazao: "Što više informacija izlazi u javnost, što više toga saznajemo, ovo mi izgleda sve gore i sve lošije i zahtijeva daljnje korake".

Politički dio afere SMS analizirao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

"Premijer vrlo vjerojatno kao predsjednik HDZ-a zna da su takove afere tu stranku koštale. U cijeloj toj priči može biti samo statist, s obzirom da politički mora imati neki stav. Naravno da su to gadne stvari, kad vi vidite kako funkcionira parapodzemlje i paraobavještajni sustav, jer možete na taj način destabilizirati ne samo jednu stranku, nego i državu.



Bojim se da on mora skupiti saveznike unutar HDZ-a da se ta tema uopće stavi na Predsjedništvo. Očito su tu sad odmjeravanja snaga između njega i Milijana Brkića. Vidjet ćemo kako će to ići u sljedećim danima, ali zasigurno je ovo jedna žestoka poruka premijera i predsjednika HDZ-a, "nije mi to dobro, ne sviđa mi se".

Predsjednik Vlade nema po Ustavu nikakve mogućnosti da se pokrene akcija, kako on u ovom slučaju misli na Državno odvjetništvo. DORH je taj koji provodi sve istrage, policija tu asistira. U ovom trenutku je sve u rukama državnog odvjetnika. Nije dobro da predsjednik Vlade daje ovakve naputke da se nešto ide istražiti, jer to uvijek ostavlja sumnju da je politika umiješana i da je DORH samo produžena ruka Banskih dvora.

U danima koji dolaze možda je dobro da se napokon taj mit o Milijanu Brkiću, o snažnom, moćnom čovjeku ili potvrdi ili da se to sve raspadne kao kula od karata. On je čovjek s terena, osigurao je Tomislavu Karamarku pobjedu na predsjedničkim izborima u stranci 2012. godine, osigurao je i Andreju Plenkoviću da postane predsjednik HDZ-a. Tu je samo pitanje kad više niste na Olimpu - Andrej Plenković je tu ipak malo više - hoće li ti se ljudi koji su do jučer bili s tobom, lojalni tebi, sada okrenuti na drugu stranu, jer svi ipak vole ići u pobjednički šator.



