Premijer Andrej Plenković u utorak je u Hrvatskom saboru, komentirajući iskaz Franje Varge u aferi SMS, ocijenio da što više informacija izlazi u javnost, to afera izgleda sve gore i zahtijeva daljnje korake.

"Od policije, DORH-a i svih angažiranih službi očekujem da se afera rasvijetli apsolutno do kraja. Što više informacija izlazi u javnost, što više toga saznajemo, ovo mi izgleda sve gore i sve lošije i zahtijeva daljnje korake", rekao je Plenković. O kojim je koracima riječ nije htio otkrivati, tek je poručio - o tom potom.

Ja nisam policija, važno je utvrditi činjenice

S obzirom na to da se u toj aferi spominje i njegov zamjenik u HDZ-u i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić, Plenković je kazao da ne zna gdje je Brkić niti ga je vidio, mislio je da će ga vidjeti danas u Saboru. Na pitanje bi li o aferi SMS trebao tražiti odgovore od Brkića, odvratio je: "Ja nisam policija."

"Važno je da se utvrde činjenice, što je točno, a što nije. Bavimo se temom u kojoj je glavna aktivnost bila fabrikacija, a ako je to bila glavna tema s kojom se jedna skupina ljudi, to je sada sasvim očito, bavila dulje vremena, onda je nužno da nadležna tijela, policija i DORH i Uskok do kraja rasvijetle tu temu", rekao je.

Ustvrdio je da on kao predsjednik Vlade nema informacije o detaljima istrage niti to može znati, a informacije o tome u javnost dolaze nekim drugim putem.

Upitan misli li da mu netko u stranci radi o glavi, Plenković je rekao da je u političkoj utakmici "sve na neki način moguće", međutim ni u jednom trenutku nije osjetio bilo kakvu ugrozu i zavjeru, pa se nije ni angažirao da je riješi.

Ovo su teme i nekakvi ljudi koji su se bavili stvarima koje su s one strane zakona, o tome nema nikakvih dilema. To je za mene neprihvatljivo. Kad se sve činjenice utvrde, vidjet ćemo što dalje, naglasio je Plenković.

Politička odgovornost raspravit će se unutar stranke

Ponovio je kako je s Brkićem razgovarao o toj temi kada je krenula, a nakon toga nisu o tome razgovarali, niti će razgovarati.

"Politička odgovornost je apsolutno ključna, nužna i svjestan sam toga. Zbog toga i inzistiram da se ovdje sve do kraja rasvijetli. Politički ćemo mi to raspraviti unutar stranke kad dođe vrijeme", najavio je.

Plenković je još jednom ustvrdio da neće prihvatiti HNS-ov amandman na Zakon o udomiteljstvu, kojim bi se istospolnim i neformalnim životnim partnerima omogućilo udomljavanje djece.

"Vlada će ostati vrlo jasno na poziciji zakona koji je poslan u drugo čitanje, taj zakon se kvalitetno pripremao, analizirale su se sve moguće odredbe. Smatramo da je on primjeren i kvalitetan okvir da poboljša cijeli koncept udomiteljstva u Hrvatskoj", ocijenio je.

U zakon smo ugradili nova, kvalitetnija, bolja rješenja od dosadašnjih. Svaka politička stranka ima svoja načela i vrijednosti, pa tako i HDZ, i na ovakvim pitanjima ima vrlo jasan i principijelan stav, poručio je.

Na pitanje misli li da odrastanje s istospolnim partnerima nije u najboljem interesu djeteta, odgovorio je kako njegov osobni stav "reflektira upravo ovakav sadržaj zakona kakav smo i poslali u Sabor", i misli da je predloženi okvir primjeren i dobar za koncept udomiteljstva.

HNS-ovi ministri ne bi doživjeli sudbinu Mostovih

Plenković ne smatra da se zakonom krši članak 14. Ustava prema kojemu svi moraju biti jednaki, no dodaje - ako netko želi to testirati, ima način kako da to napravi.

Upitan bi li HNS-ovi ministri doživjeli sudbinu Mostovih da su na Vladi glasali protiv tog prijedloga zakona, odgovorio je niječno.

"Ne vidim uopće da su naše relacije takvog karaktera. Nisam primijetio da je u vrijeme prvog čitanja ovog zakona uopće bilo ove rasprave. Imam dojam da je ta kampanja krenula malo kasnije". kazao je.

To ništa ne mijenja u smislu konzistentnosti Vladina stava, ustvrdio je Plenković dodavši kako u Saboru ima "zastupnika bez trunke konzistentnosti kad je riječ o njihovu stavu, pri čemu misli na Most".

Velika je razlika između onoga što se događa na Vladi i onoga što se događa u Saboru. Postoje neka pitanja koja dolaze na dnevni red i imaju određene etičke dileme, gdje političke stranke sukladno njihovim filozofijama, platformama, programima i vrijednostima imaju različite stavove. Ovo je zasigurno jedno od tih. I mene tu ništa ne iznenađuje niti mi se čini imalo problematičnim, dodao je.

U HNS-u su očito procijenili da žele tu temu afirmirati na ovaj način i to je njihovo pravo. Ne vidim tu nikakav problem, neće parlamentarna većina niti koalicija doći u pitanje zbog toga, poručio je čelnik Vlade.

Osvrnuo se i na zahtjev Milana Bandića da se osiguraju besplatni udžbenici svim osnovnoškolcima, rekavši da predloženi proračun kvalitetno pokriva osobito domenu obrazovanja, ne samo obrazovne reforme nego i ulaganja u visoko obrazovanje i znanost, za što su sredstva povećana više od 300 milijuna kuna.

"Što se tiče besplatnih udžbenika na razini cijele države, nisam do sada vidio pouzdan i precizan izračun. Hrvatska je već bila u situaciji, zadnji put 2007. godine, kada je imala besplatne udžbenike za osnovne škole, ali moramo vidjeti koliko to košta".

Čezne za političkom i sportskom utakmicom, umjesto nabacivanja blatom

Ta se inicijativa odnosi na iduću školsku godinu, imamo vremena do tada. Stajalište je HDZ-a afirmativno, ako možemo pronaći sredstva da udžbenici budu besplatni. Ali to mora biti na pravovremen način, u okvirima dobrog izračuna, to nisu stvari koje se paušalno određuju, kazao je Plenković.

Na primjedbu novinara da izjavu daje dok o proračunu govori šef oporbe Davor Bernardić, Plenković je kazao da to nema veze. No, dodao je, "vidjeli ste razinu komentara i informiranosti kroz replike oporbenih zastupnika".

"Svašta smo mi danas ovdje čuli, pojavile su se i neke naslovnice doktora Luigija iz Malog mista, koje se bave Božanstvenom komedijom. Čini mi se da dio ove generacije političara štoseve ne lovi tako brzo kao drugi, ali, dobro, trebaju se malo kulturološki adaptirati", komentirao je.

Na pitanje čezne li to za Zoranom Milanovićem odgovorio je da ne čezne za njim nego za političkom i sportskom utakmicom. "Ovdje imate stranke koje vam bacaju blato, koje manipuliraju s informacijama, govore netočne informacije, banaliziraju stvari i kad im malo onako, u rekreativnom smislu športskog žargona nešto vratite, onda odmah plaču", ocijenio je.

Za svoja svojevremena gostovanja u TV emisiji "Bujica" rekao je kako je to zadnji put bilo 2014. godine, tema je bila europski izbori i toga su se u razgovoru držali, ali kasnije je ta emisjia "evoluirala dosta u nekom drugom smjeru".

"Mislim da su nadležna vijeća nakon onakvih zaista sramotnih nastupa nekih gostiju u toj emisiji reagirala, što je to u medijskom prostoru, eteru prihvatljivo, a što nije. Za onakve nebuloze, to nije dobro", rekao je Plenković komentirajući odluku Vijeća za elektroničke medije da se zbog govora mržnje u emisiji "Bujica" o migrantima privremeno oduzme koncesija nakladnicima nekih TV kuća. (Hina)