Žestok početak kampanje u HDZ-u, u Dnevniku Nove TV analizirao je Mislav Bago.

Miro Kovač i Andrej Plenković u kampanju za predsjednika HDZ-a krenuli su burno. Pale su teške riječi, a sve je u Dnevniku Nove TV analizirao Mislav Bago.

Što je ovo? Je li se mogla predvidjeti ovakva žestoka retorika zbog izbora u HDZ-u?

Iskreno jest, ali moram priznati da nisam očekivao da će se već na početku kampanje vaditi teška artiljerija. Kako su krenuli, slijedeći tjedan možemo očekivati s motornom pilom ili Andreja Plenkovića ili Miru Kovača da uđu i tako krenu razgovarati. Ako je ovako krenulo, kako će to izgledati u završnici? I što si misli neki HDZ-ovac koji treba glasati 15. ožujka? Ako oni ovako javno razgovaraju, kako tek u četiri zida razgovaraju?

Bojim se, s obzirom na iskustva iz HDZ-a, da tu mjesta za poraženog neće biti. Jedino je aktom milosti Tomislav Karamarko ostao samo član. Ali sva iskustva nas uče da onaj koji izgubi, za njega u HDZ-u nema mjesta. Ovdje je prevelika žestina već na samom početku. To su prejake političke personality face, to nisu članovi nekog temeljnog ogranka, to su jake osobe i ne znam kako će to funkcionirati poslije.

Bit će žestoka borba. A koje su slabe točke Plenkovića, a koje Kovača?

Kod Andreja Plenkovića je, naravno, lista slabijih točaka duža s obzirom da je na vlasti i da je predsjednik HDZ-a. Ali mi sad vidimo ovo njegovo koketiranje prema desnom krilu. Ovo sad ne izgledao kao pitanje tko će preuzeti HDZ, nego tko će voditi desno krilo HDZ-a.

Andrej Plenković, kada objašnjava što je on to učinio za HDZ, među ostalim navodi kako je vratio Dan državnosti. Pa ne vraćaš ti Dan državnosti zato da se svidiš svom desnom krilu nego zato što vjeruješ da je to praznik koji je najvažniji u povijesti ove zemlje. On je krenuo u to sakupljanje desnice, a na kraju se može pogubiti svugdje.

No olakotna okolnost mu je što mu je protukandidat Miro Kovač koji, čini mi se, nema u svim tim srazovima veliku mogućnost pobjede. A on pak ni na jedno konkretno pitanje nema odgovor. Primjerice, kada bi bio premijer, bi li Istanbulsku konvenciju za početak povukao, bi li tražio da se drugačije regulira Zakon o pobačaju, kako bi on kao premijer regulirao neka druga ideološka pitanja. To jest problem ideologije, ali dajte vi meni, kao predsjednici HDZ-a recite kakav je vaš stav o poreznoj politici. Mi to nećemo čuti jer će se oni baviti sakupljanjem tog razasutog desnog biračkog tijela.

Kad podvučemo crtu, koji je najgori mogući scenarij izbora i kakve posljedice mogu biti za stranku?

Najgori scenarij će biti ta tvrda kohabitacija u HDZ-u. Primjerice, Andrej Plenković ostane predsjednik HDZ-a, a većinu u Predsjedništvu mu čini alternativa. Pa sad možete zamisliti to Predsjedništvo. Ima pretrčavanja, uvijek se trči u šator pobjednika, ali ovdje su prejake osobe, čisto sumnjam da će pretrčavati Andreju Plenkoviću netko iz alternativne grupacije. I onda ti ljudi slažu liste.

Andrej Plenković nema većinu. Bojim se da će HDZ malo skrenuti udesno. I Plenković će morati skrenuti udesno, a prvi put u povijesti imamo stranku na vlasti i čovjeka koji vodi tu stranku, a koji ima ovakvu oporbu. To ni jedan prethodnik unutar HDZ-a nije imao. To čak ni Zoran Milanović nije imao, ni Ivica Račan.

Svjedoci smo nečeg jedinstvenog i neponovljivog na ovim prostorima, a to nam nudi HDZ i to sad svaki vikend praktično do sredine ožujka.

Za kraj, zašto bi građane trebali zanimati unutarstranački izbori u HDZ-u?

Za početak, zato što je to stranka koja je na vlasti. To je stranka koja kreira politike našeg svakodnevnog života. Osoba koja pobijedi će kreirati politiku HDZ-a. Koji smjerom će ta stranka ići, hoće li ostati na ovom smjeru kontinuiteta, hoće li ići više prema centru, hoće li ići prema desnici… To nije nebitno pitanje. Vidimo i sami, što se u Njemačkoj događa, kada šefica njemačke vodeće stranke koja nije kancelarka daje ostavku, Njemačka se trese. Prema tome, ovo je važno pitanje za hrvatski politički sustav.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr