Mirovne će od travnja rasti po švicarskom modelu. Model je švicarski, ali mirovine - hrvatske. Zbog usklađivanja s rastom cijena i plaća, i mirovine za siječanj i veljaču bit će nešto veće, a ta će uvećanja biti isplaćena s mirovinama u travnju.

U travnju kreće isplata uvećanih mirovina. No ne znači to puno umirovljenicima, jer im je to povećanje već pojela inflacija.

Kako s tako niskim primanjima izlaze na kraj, istražila je u Dnevniku Nove TV novinarka Matea Drmić. U Osijeku je razgovarala s predsjednicom Matice umirovljenika grada Osijeka, Marijom Sužnjević.

"Vrlo teško, dok podmirimo sve naše obveze, nama jako malo ostaje", kaže Marija koja dodaje da su mirovine povećane jako malo dok su cijene otišle vrtoglavo gore. Dodaje i da se umirovljenici žale na nepravednu raspodjelu. "Model nije dobar za mirovine, ne treba ići svima tri posto ili deset posto. Model bi se trebao napraviti da se vidi od koliko do koliko se ide sa postotkom. Neki ne bi trebali niti dobiti".

"Mi smo ovo stvarali, radili smo 40 godina, a sada imamo težak život i nepravdu", kaže predsjednica osječke Matice umirovljenika.

Dobre vijesti za umirovljenike: Stižu veće mirovine, evo koliko bi mogle rasti

Udružile se stranke umirovljenika: "Jedino tako ćemo imati utjecaj na izvršnu vlast"

Uz nju je i umirovljenica Marija koja kaže kako je njezina mirovina 280 eura. "Preživljavam tako što sam naučila na skromnost. Vučeš nekako od prvog do polovice mjeseca, kuha se sa žlicom za dva dana i pratim samo kad su akcije, snalazim se nekako jer mi smo naučiti na skromno", kaže Marija i dodaje da joj povremeno pomaže i sin, no da i djeca imaju svoje obitelji "i svoje izdatke. Sve je to danas jako teško", zaključuje umirovljenica Marija, koja ima i poruku za vladajuće.

"Da malo više misle na umirovljenike, jer nas je sve više. Mladi odlaze, a umirovljenici ostaju", kaže Marija koja smatra da su ova povećanja mazanje očiju. "Idemo kod liječnika, dobiješ neki lijek i moraš ga platiti. Trebaš neku kremu za zglobove, moraš platiti. Pa čemu onda plaćaš dopunsko zdravstveno osiguranje?", pita se Marija.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.







Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.