Miroslav Škoro komentirao je u nedjelju incident u kojemu su navodno sudjelovali državni tajnik u Ministarstvu branitelja Tomislav Sučić i ravnatelj Memorijalnog centra Domoviskog rata Krunoslav Šeremet.

Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta, komentirao je u nedjelju Tomislava Sučića, državnog tajnika u Ministarstvu branitelja koji je navodno u jednom vukovarskom kafiću kršio epidemiološke mjere, a zatim izvrijeđao i policajce koji su ga odveli u postaju gdje je uništio inventar.

S njime je, prema službenim informacijama, bio i ravnatelj Memorijalnog centra Domovinskog rata Krunoslav Šeremet.

''To su ljudi koji su državni tajnici. To su ljudi koji u trenutku, ako je u 22 sata proglašena situacija kojom se reguliraju kretanja, oni upravo u tom trenutku imaju festival. To je taj novi HDZ, to je to novo normalno, to je to 'što je za bogove, nije za volove'.

To je ta situacija u kojoj svako malo imamo memorijal Krš-Pađene, memorijal bahatosti Ive Sanadera, memorijal bahatosti Nadana Vidoševića, memorijal bahatosti svih tih ljudi koji se nalaze po klubovima, broje si novce, lovu drže u gepeku i imaju svoje interese. To je taj festival bahatosti tih 16 posto ljudi kojima je u ovoj zemlji dobro, za njih ništa ne vrijedi'', kaže Škoro.

Osvrnuo se i na izjavu ministra Medveda

''Nisu oni ništa 'navodno', oni su se tukli s policajcima, razbili lokal, razbili policijsku stanicu i onda su na nečiju intervenciju pušteni jer je sve ukazivalo na to da moraju biti zadržani'', kazao je šef Domovinskog pokreta.

Osvrnuo se i na reakciju ministra branitelja Tome Medveda koji je rekao da, ako se to sve zaista tako i dogodilo, osuđuje postupke svog državnog tajnika, ali i da bi bilo ''neodgovorno donositi zaključke dok nemamo sve parametre''. Miroslav Škoro se pita što se točno treba provjeriti.

''Što ovdje treba provjeriti? Treba provjeriti je li razbio staklo od 5 centimetara ili od 3, je li udario u vrata nogom ili šakom, je li tukao policajca manjeg ili većeg čina? Što treba provjeriti?'', rekao je Škoro.

O epidemiji: Kao i u sve, umiješala se politika

Čelnik Domovinskog pokreta, koji je u Pločama danas predstavio novi ogranak stranke, komentirao je i borbu protiv epidemije koronavirusa. Kaže da je sve ispolitizirano.

''Od samog početka epidemije Domovinski pokret je ukazivao na činjenicu da cijeli proces borbe protiv koronavirus treba prepustiti struci. Međutim, kao i u sve kod nas, umiješala se politika, pa je onda postalo važno voditi računa o tome kada su izbori u HDZ-u za novo vodstvo, kada su parlamentarni izbori. Vjerujem da će ispolitizirati virus i ljudsku nevolju kada budu i lokalni izbori. Nažalost, borbu ne vode stručnjaci nego politika. Kad sam ja to govorio prije 6-7 mjeseci svi su se smijali'', poručio je.

Osvrnuo se i na najavljene kazne za nepridržavanje mjera.

''Smatram da je žalosno da se ljude kažnjava. Jedini koga treba kazniti u Hrvatskoj je aktualni premijer, njegova vlast i njegovi politički trabanti i ta uhljebnička koalicija koju su stvorili'', kaže Škoro.