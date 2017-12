Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, reagirao je na nalaz Državne revizije koja je dala uvjetno mišljenje zbog utvrđene nepravilnosti i propuste u računovodstvenom poslovanju, te o rashodima za intelektualne i osobne usluge.

Revizija je, naime, utvrdila zanimljive angažmane u veleposlanstvu u Washingtonu u 2016. godini te se u nalazu navodi da su uz prethodnu suglasnost Glavnog tajništva Ministarstva vanjskih poslova zaključena dva ugovora o obavljanju administrativnih poslova s lokalno angažiranom osobom u trajanju od tri mjeseca po svakom ugovoru.

S tom su osobom ugovori zaključivani i prošlih godina, te su nakon isteka ponovno zaključivani. Bilo je ugovoreno da će navedena osoba za obavljanje posla mjesečno primati naknadu u iznosu od 3200 dolara te mjesečnu naknadu za prijevoz, dok bi sama uplaćivala doprinose i poreze. Utvrđeno je da je za prosinac 2015. i 11 mjeseci 2016. toj osobi isplaćeno 38.400 dolara, odnosno 262.312 kuna. Nakon 13. kolovoza 2016. ugovor s tom osobom nije zaključen, ali joj je i dalje isplaćivana mjesečna naknada od 3200 dolara. Te su naknade, stoji u reviziji, bez zaključenog ugovora isplaćivane sve do 13. svibnja 2017.

"Ja ne znam o čemu se tu točno radi. Meni je važno da taj ugovor nije obnovljen u kolovozu. Moramo ispitati kako je moguće da se isplaćuje nešto, ako nije odobren ugovor. Ako nije odobren ugovor, baš ću pogledati u miru nalaz državne revizije. Važno je da državna revizija radi egzaktno. Ako u vašoj kući ovdje se jedan ugovor ne produži, osoba više nema pravo na plaću, a netko isplaćuje tu plaću, treba saznati kako je to moguće, ja to ne znam. Ono što je meni bitno, da očito su ljudi prepoznali u kolovozu kad sam ja obnašao tu dužnost, da se taj ugovor nije produžio. To je meni važno", kazao je bivši ministar Miro Kovač, javlja N1 televizija.