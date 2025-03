Miro Kovač žestoko odgovorio Vučiću: "Aleksandre, smiri se malo, nemoj biti smiješan"

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač ocijenio je da se između Amerikanaca i Rusa produbljuje povjerenje nakon što u vrijeme administracije bivšeg predsjednika Joea Bidena tri godine praktički nije bilo komunikacije između dvojice predsjednika.

"Čemu služi diplomacija nego za pregovore, razgovore? Taj se kanal nije koristio, komunicirali su ljudi u tajnim službama. Trump je to promijenio, vode se razgovori. Ono što vidim i čujem jest da s to povjerenje produbljuje, da oni nastavljaju razgovarati bez obzira na to što netko govorio u SAD-u, Njemačkoj, Francuskoj… Oni rade svoj posao. Ako je vjerovati ljudima koji su se dosad izjašnjavali o tim pregovorima, on vjeruje da je moguće postići mirovno rješenje", rekao je Kovač gostujući na N1.

Kovač kaže i kako je ovo posrednički rat SAD-a i Rusije i povlači paralelu s Korejskim ratom, na koju je već ranije ukazao Marco Rubio.

"Hoće li doći do mirovnog rješenja, pokazat će se u bliskoj budućnosti. Navijam za to da ljudi prestanu ginuti. Ukrajinci su jednostavno u lošijem položaju u odnosu na Ruse. S druge strane, ima ljudi koji sjede na tribini, navijaju i sufinanciraju rat, htjeli bi da Ukrajinci nastave ratovati, ali nisu spremni poslati svoje snage. To je i Biden rekao: 'Ako pošaljemo svoje tenkove, avione, to je treći svjetski rat'", kaže Kovač.

Što se tiče garancija da Rusi više neće napadati Ukrajinu, nakon potencijalnog mira, Kovač kaže da bi to trebalo biti da Amerikanci u Ukrajinu uđu ekonomski.

"Koalicija voljnih"

"Za guranje u koaliciju voljnih je potrebno da predsjednik i Vlada donesu odluku suglasjem. Budući da toga nema, Hrvatska neće sudjelovati u takvoj koaliciji voljnih. Ono što je rekao ministar Božinović je, smatram, ispravno, Hrvatska se u to nema što miješati", kaže Kovač objašnjavajući da ni NATO partneri nisu spremni poslati svoje vojnike bez Amerikanaca.

"Što to onda znači, tko će tamo ratovati, tko će biti peace keeping?", dodao je.

Uspiju li sklopiti mirovni sporazum o Ukrajini, Amerikanci i Rusi bi, smatra Kovač, mogli nastaviti i dogovorom oko Bliskog istoka, ali i Europe.

Napetosti u Srbiji

Govoreći o situaciji u Srbiji, Kovač kaže kako i tamo znaju da je Hrvatska već 16 godina u članstvu NATO-a – s Albanijom.

"Srbija je opkoljena, s izuzetkom BiH i Kosova, državama koje su u NATO savezu. Najveći apsurd je da Srbija godinama provodi vježbu na svom teritoriju koja se zove 'Platinasti vuk' u kojoj sudjeluju vojnici zemalja NATO-a. To treba razjasniti i reći 'Aleksandre, smiri se malo, nemoj biti smiješan'", kaže Miro Kovač.

