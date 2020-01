Kovač već neko vrijeme kritizira aktualno vodstvo stranke i politike koju vodi, ali za sada se ne izjašnjava hoće li se kandidirati na unutarstranačkim izborima i na koju funkciju ima aspiracije. Prema neslužbenim informacijama, raspisivanje unutarstranačkih izbora očekuje se u petak popodne na sjednici Predsjedništva HDZ-a.

HDZ-ov Miro Kovač, jedan od istaknutijih oponenata predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, naglasio je u utorak potrebu da se HDZ promijeni jer "i ptičice na grani znaju da na ovaj način HDZ sigurno neće biti vodeća snaga nakon parlamentarnih izbora".

U kratkoj izjavi novinarima u Hrvatskom saboru Kovač nije izravno odgovorio na pitanje o rastu unutarstranačke potpore aktualnom šefu HDZ-a Plenkoviću, nego je tek uzvratio - čekamo da se raspišu unutarstranački izbori i da se poštuje Statut HDZ-a, a onda ćemo točno znati koji su rokovi i tko su ljudi koji će se natjecati kao kandidati. Do tada nema smisla bilo što komentirati, dodao je.

"Ljudi imaju pravo raditi što god hoće, međutim, mjerodavni će biti članovi HDZ-a koji će se odlučiti za one ljude koje smatraju kompetentnima da HDZ opet bude najjača stranka, da se HDZ promijeni i da HDZ bude vodeća snaga nakon parlamentarnih izbora. Na ovaj način HDZ to sigurno neće biti, to znaju i ptičice na grani", komentirao je Kovač aktualno vodstvo i politiku stranke, a nakon izjave odbio je odgovarati na dodatna pitanja novinara.

Prema neslužbenim informacijama, raspisivanje unutarstranačkih izbora očekuje se u petak popodne na sjednici Predsjedništva HDZ-a. Izbori će se najvjerojatnije održati u ožujku jer Plenkoviću mandat na čelu stranke istječe 17. travnja.

Kovač je u javnosti već duže vrijeme prisutan kao kritičar aktualnog vodstva stranke i politike koju vodi, međutim za sada se ne izjašnjava hoće li se kandidirati i na koju funkciju ima aspiracije.

Mediji nagađaju da bi na Plenkovića na stranačkim izborima mogli udruženo "atakirati" Kovač, Davor Ivo Stier i Ivan Penava, eksponenti tvrđe struje u HDZ-u, koje veže zajednički stav da Plenković stranku vodi previše ulijevo i da je HDZ udaljio od prirodnog biračkog tijela.

Spočitavaju mu da je zbog toga HDZ na svibanjskim europskim izborima prošao ispod zacrtanog rezultata, kao i da je njihova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović i zbog toga izgubila predsjedničke izbore. (Hina)