Bivši SDP-ovac Mirando Mrsić gostovao je u Dnevniku Nove TV u kojem je sa Sabinom Tandarom Knezović razgovarao, između ostalog, o svojem odnosu s Davorom Bernardićem, problemima u stranci i svojim planovima za budućnost. Transkript cijelog razgovora možete pročitati ispod.

Izbačeni ste iz stranke. Sad, nakon svega, biste li mijenjali neke svoje poteze?

Ne bih mijenjao ništa što sam do sada napravio jer Hrvatskoj očito treba ljudi koji brane svoje ideale i za njih su spremni snositi posljedice poput onih koje je Glavni odbor SDP-a meni danas izrekao.

Neki kažu da ste namjerno provocirali.

To Vam je isto kao da muž pretuče ženu i neko kaže da je to napravio zato što je ona to tražila. Ja sam radio ono što sam trebao raditi a to je upozoravati da SDP treba ići drugim putem od onog kojim ide.

Tko je koga istukao u braku s SDP-om?

Jasno je vidljivo da gospodin Bernardić ne vodi SDP onako kako bi ga trebao voditi vođa opozicije i da ima dosta suflera sa strane koji umjesto njega vode stranku.

Tko su ti sufleri?

Ratko Ostojić i Zdravko Komadina, a sad je bio i Zvane Brumnić.

Koji su motivi suflera?

Vjerojatno se radi o ostanku blizu predsjednika, uz još neke druge motive poput ostanka u Saboru, Europskom parlamentu. Vidjet ćemo.

Što najviše zamjerate predsjedniku?

Zamjeram mu nedostatak liderstva i nedostatak odlučnosti da promjeni SDP i njegov smjer. To je ono što kažu i građani i glasači.

Jeste li s njim svih ovih mjeseci pokušali razgovarati?

Da, ja sam na svoju inicijativu imao sastanak oko programa na kojem sam mu želio ukazati na to da program treba biti drugačiji, da građanima treba slati drugačije poruke.

Od kud takva neslaganja između vas dvojice?

Nije to neslaganje, to je razlika mišljenja o smjeru u kojem bi SDP trebao ići. To je koncepcijsko neslaganje.

Ali nikada prije niste bili ovako kritički nastrojeni.

Evo, recimo, pogledajmo zakon zbog kojeg su me izbacili iz SDP-a. Ja niti od predsjednika niti od Predsjedništva nisam dobio razloge zbog kojih bi trebao povući taj zakon. Predsjedništvo predlaže zakon koji ide u korist poslodavaca a zakon koji sam ja sa svojim timom predložio je zakon koji ide u korist radnika. Očito je da se SDP ne odmiče od neoliberalne politike, a ja zagovaram socijalno-tržišnu ekonomiju.

Ali kolege su danas bile protiv Vas. Jesu li Vas razočarali?

Nisam razočarao njima, nego SDP-om u kojeg sam vjerovao i koji polako nestaje. Za to je krivo rukovodstvo koje je donijelo loše i krive odluke.

U Glavnom odboru je 101 član, a na kraju je 40 njih glasalo za izbacivanje, osam ih je bilo protiv i četvero je bilo suzdržano. Kako gledate na to? Gdje je ostatak članova? Jesu li bili tamo?

Dio ih nije došao. Dio ih u tome nije u tome htio sudjelovati pa je otišao sa sjednice.

Kakva se poruka time šalje?

To je poruka koja je loša za SDP. Četrdesetak je ljudi glasalo za moje izbacivanje, to jest niti pola Glavnog odbora. Svaki član Glavnog odbora bi trebao podnijeti svoju odgovornost i reći što misli o ovome.

Radi li se o nekakvom strahu unutar stranke?

To je možda nekakav oportunizam koji se uvukao u stranku koja bi trebala biti drugačija. Ona bi trebala imati nekakav žar da osvoji vlast. Ja sam na to cijelo vrijeme ukazivao, to jest na činjenicu da se trebamo mijenjati.

Kakvi su Vaši planovi za budućnost?

Nastavit ću posao koji sam i do sada radio. Ja sam saborski zastupnik i predlagat ću i dalje zakone koji koriste građanima. Ovo je zakon koji ide u korist onih koji traže sigurno radno mjesto. Uskoro ću u Sabor uputiti i nove inicijative.

Hoće li Vam se itko pridružiti? Planirate li možda osnovati nekakav klub zastupnika?

Ja ću u Saboru biti nezavisni zastupnik. I dalje ću braniti socijalno-demokratske ideje, koje iz mene nitko ne može istjerati.

A osnivanje stranke?

O tome još ne razmišljam, ali bit će vremena.

Kako ćete se postaviti u sabornici? Za koga ćete dizati ruku?

Ja ću uvijek glasati za lijeve ideje i njih ću uvijek braniti.

I SDP-ove ideje?

I SDP-ove ideje ako se budemo našli na istom pravcu, što ovog puta nije bio slučaj.

Može li HDZ očekivati na Vaš glas?

HDZ na moj glas ne može računati. Ja sam zagovornik socijalne demokracije i nju iz mene nitko ne može istjerati.

Imate li kakvu poruku SDP-u?

Promijenite se. To je jedini način da SDP dođe na vlast i promijeni ovu državu.

Hoće li netko od Vaših kolega krenuti Vašim putem?

To je individualna odluka svih koji razmišljaju poput mene. Vidjet ćemo.

Hvala Vam puno.

Hvala Vama.

