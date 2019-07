Oko 8800 učenika strukovnih škola i gimnazija palo je ključne ispite na maturi, hrvatski jezik i matematiku. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak komentirala je najgore rezultate državne mature do sad.

Prema prvim i neslužbenim informacijama, oko 8800 učenika strukovnih škola i gimnazija palo je ključne ispite na maturi, hrvatski jezik i matematiku. Riječ je o porastu u odnosu na prošlu godinu od 1278 učenika s nedovoljnom ocjenom, objavio je u četvrtak Jutarnji list. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak pred Vladom je komentirala najgore rezultate državne mature do sad. Kaže da to samo pokazuje da su promjene potrebne.

"Moja je odgovornost promijeniti sustav, a rezultati državne mature pokazuju da smo bili u pravu kad smo rekli da sustav treba itekako mijenjati i to je ono na čemu mi radimo. Završili smo s eksplerimentalnom godinom, od jeseni se mijenja sustav u svim školama, ne samo da promijenimo kurikulume nego i način ocjenjivanja i vrednovanja. Ono što je problem je da imamo veliku razliku između ocjena koje učenici dobiju u školi i ocjena koje dobiju na maturi što znači da treba u školama raditi na način da se ocjenjuje kriterijski i da se na vrijeme daje povratna informacija učenicima kakvo je stanje njihovih kompetencija, što treba učniti da budu bolji. U tom smislu reforma odgovara na ta pitanja. Od iduće godine uvodimo i da obavezni predmeti državne mature u četverogodišnjim strukovnim školama se rade po istom programu kao u gimnazijama što će, sigurna sam, pozitivno utjecati na rezultate koje imaju učenici strukovnih škola", kazala je Divjak.

Ministrica s osvrnula i na tragediju u Đakovu gdje je ubijena socijalna radnica. Istaknula je kako podržava da socijalni radnici imaju status službene osobe, "ali jednako to tražim i za učitelje i to je dio akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama koja je sada u javnome savjetovanju. To je jedan paket u kojem ne možemo izdovjiti samo neke mjere", kazala je.

Što se tiče povećanja plaća učiteljima, Divjak kaže kako je sigurna da to nije samo ideja, već dobro utemeljeno jer se složenost poslova učitelja mijenja.

"Očekuje se da učitelji promijene način rada. Već sada po koeficijantima oni zaostaju za poslovima slične složenosti u javnome sektoru i to je razlog zašto ja tražim da se koeficijenti za učitelje sljedećih godinu dana povećaju za šest posto", kaže Divjak i dodaje da je već razgovarala s ministrom rada i ministrom financija te je redovito obavještavala premijera pa je pripremila teren.