Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u subotu da će se, kao i uvijek, boriti za učitelje, tako i sada kada je riječ o poboljšanju njihova materijalnog statusa, ustvrdila kako je poznato da ne odustaje tako lako te istaknula da je njezina moguća ostavka pitanje za HNS koji je u Vladi, jer ona nije u stranci.

Iako je zamolila novinare da joj na današnji Svjetski dan učitelja ne postavljaju aktualna politička pitanja ipak je, nakon njihova ustrajna traženja, odgovorila na par takvih pitanja.

Naime, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak uručila je u subotu na Svjetski dan učenika nagrade za 510 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK). Nakon te svečanosti, pristala je novinarima odgovoriti i na njihova pitanja političkoga sadržaja.

HNS konzistentan od ulaska u Vladu

Na pitanje ucjenjuje li Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati (HNS) Vladu zahtjevom za povećanje plaća učiteljima, ministrica je odgovorila kako HNS provodi politiku zbog koje je i ušao u Vladu. Smatra kako je jako važno što je ta HNS-ova poruka konzistentna te se, ocijenila je ministrica, "borimo za sustav zbog kojega je HNS i ušao u Vladu".

Novinarsku primjedbu s pitanjem "misli li da je HNS stranka koja može vršiti pritisak na Vladu", Divjak je odgovorila "kako je poznato da se ministar zdravstva Milan Kujundžić uspio izboriti za povećanje plaća zdravstvenim djelatnicima za prosječno sedam posto". Na izravno novinarsko pitanje - hoće li izići iz Vlade ako ne uspije ostvariti cilj, odnosno ako se ne izbori za povećanje plaća učiteljima, Divjak je odgovorila kako je to pitanje za HNS jer, podsjetila je, ona nije u stranci i ne može odgovoriti na ta pitanja.

"Sigurno je da je to nešto za što se isplati boriti i obrazovne reforme nema bez motiviranog učitelja, nastavnika, profesora i to moramo razumjeti kao što ni bolje Hrvatske nema bez boljeg obrazovanja", poručila je ministrica. Ustvrdila je kako je sada "red da to i ostvarimo jer je to dio reformskoga paketa, a ne nešto sa strane".

Na pitanje novinara - nije li onda možda rješenje da se odustane od smanjenja opće stope PDV-a, Divjak je kratko odgovorila kako je to pitanje za nekoga drugog ministra, dodavši kako je sigurno da će Vlada donijeti odluku o tome. Ponovljeno pitanje - hoće li podnijeti ostavku ako ne uspije ostvariti cilj i povećati plaće, ministrica je komentirala već izrečenim stajalištem kako ona nije osoba koja odustaje nego ona koja se bori.

Jer, dodala je, "bilo bi mi lakše odustati svaki dan kada se probudim u ove više od dvije godine", te ustvrdila kako "nam u Hrvatskoj nedostaje ustrajnost u nekim reformskim procesima, bez obzira koliko je to teško jer da je lako već bi bilo napravljeno".