Ministri su na Hvaru komentirali i stanje u Uljanik grupi. Iako razgovori s potencijalnim partnerima traju i dalje, ozbiljne ponude za sada nema. Do kraja godine na naplatu državi bi trebale stići i dvije i pol milijarde kuna jamstava. Na upit novinara, tko je trebao kontro-lirati trošenje tog novca, ministar financija poručuje: odgovornost je na upravi i nadzornom odboru.

I plan restrukturiranja koji je ministar Darko Horvat primio ovog ponedjeljka još nije poslan u Bruxelles. U tijeku je analiza zbog nejasnoća, čije će objašnjenje ministarstvo tražiti od uprave.

„Dvije stvari koje ni nama ni komisiji nisu jasne - koje je to društvo u poteškoćama i da li je to Uljanik d.d. ili je to brodogradilište Uljanik? I druga stvar - doprinos države od 50 posto ostaje u novom programu 50 posto“, rekao je Horvat.

Postoji još nekoliko brodova koji su u nekakvoj, sad nazovimo to, to je relativan pojam, visokoj ili nekoj već fazi završenosti, dovršenosti, sigurno bilo bi dobro da se ti brodovi završe i isporuče, u konačnici anuliraju taj rizik jamstava. Ja sam rekao da je ukupno aktivnih jamstava negdje 4,3 mlrd kuna“, nadovezao se na kolegu ministar Marić.