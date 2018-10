Ususret obljetnici sjećanja na žrtvu Vukovara, Milorad Pupovac je izjavio da će otići u Kolonu sjećanja ako će to pospješiti odnose Hrvata i Srba. To Pupovcu ne bi bila prva Kolona sjećanja u kojoj je sudjelovao.

"Ukoliko moj dolazak u Vukovar može doprinijeti tome da odnosi Hrvata i Srba u Vukovaru, Hrvatskoj, i na prostoru bivše Jugoslavije uđe u normalnu fazu da se počinjemo poštivati, da počnemo poštivati stradanja jednih i drugih, ja ću tamo biti", rekao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a."

Što kažu na ovu izjavu Milorada Pupovca, pitali smo ministre koji su bili na vojnom hodočašću u Mariji Bistrici.

Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, kaže da je to stvar gospodina Pupovca, a ministar obrane Damir Krstičević je odgovorio: "Današnji dan za mene je posvećen hodočašću ovdje."

Tomo Medved, ministar branitelja, nije želio o tome, a bez komentara su bili i predstavnici gardijskih brigada

te specijalne policije.

Na telefon se nisu javili ni predstavnici zatočenih i nestalih, ni Vukovarske majke, ali ni savjetnik gradonačelnika Penave Tomislav Josić.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ispričao i rekao kako je sada samo fokusiran na subotnji prosvjed.

Generalski zbor načelno misli da je to dobar potez. "Ako je to sa jednim ciljem da se žrtvi Vukovara koja je stvarno ogromna da jedan pijetet od strane gospodina Pupovca koji je predstavnik Srba u Hrvatskoj onda je to sigurno pozitivno. Mislim da u druge svrhe to neće koristiti, a ni pogoršati odnose", kaže Pavo Miljavac, predsjednik Generalskog zbora.

Mogućnost Pupovčeva dolaska na obljetnicu u Vukovar najavljena je tjedan dana uoči prosvjeda. Prosvjeda od kojeg vladajući strahuju - prosvjeda protiv institucija zbog neprocesuiranja ratnih zločina.

Predrag Matić, bivši ministar branitelja, kaže da su se neke stvari otvorile. "Vidite i sami da neki koriste Vukovar za svoje potkusurivanje i izazivanje tenzija jer tema pronalaska nestalih i procesuiranje ratnih zločina, pa tko bi normalan bio protiv toga? Međutim, način na koji se to radi... Živi bili pa vidjeli kako će to biti trinaestog", kaže Matić.

Šef SDSS-a već je bio na obljetnici pada Vukovara. Ako dođe opet,može se čuti iz Banskih dvora, bilo bi to dobro za ukupno ozračje u zemlji i smirivanje tenzija.