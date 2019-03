Ministrica Gabrijela Žalac poručila je da ne očekuje ništa od DORH-a u slučaju prometne nesreće koju je skrivila i u kojoj je ozlijeđena djevojčica (10).

"Ništa ne očekujem, neka DORH i policija rade svoj posao. Meni je najbitnije da je dijete dobro, da je curica došla kući", poručila je novinarima ministrica Gabrijela Žalac ispred zgrade Vlade. Bio je to njezin komentar na upit očekuje li da će DORH protiv nje podignuti optužnicu za nesreću koju je skrivila i u kojoj je ozlijeđena djevojčica (10).

Ministrica je novinarima dala do znanja da sve o stanju djevojčice zna i puno prije nego što to mediji misle. Naime, Žalac je to rekla na komentar novinara da je djevojčica puštena iz bolnice na kućnu njegu.

Podsjetimo, ministrica gabrijela Žalac je protekle subote izazvala prometnu nesreću u Vinkovcima, u kojoj je ozlijeđena djevojčica (10). Ministrica je pritom vozila s nevažećom vozačkom dozvolom, a medije je u ponedjeljak šokirala priznanjem da joj je vozačka nevaljana već više od dvije i pol godine.

Žalac je premijeru Plenkoviću ponudila svoju ostavku, no premijer je odbio taj prijedlog.