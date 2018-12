Ministarstvo vanjskih i europskih poslova odbacilo je u petak navode Predsjedništva Bosne i Hercegovine da Hrvatska provedbom Zakona o raspolaganju državnom imovinom krši Ugovor o pitanjima sukcesije.

Predsjedništvo BiH, koje čine Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, u srijedu je nakon svoje prve sjednice zaključilo kako Hrvatska provedbom Zakona o raspolaganju državnom imovinom krši sporazum o sukcesiji bivše SFRJ i najavilo je odgovarajuće pravne, političke i diplomatske korake.

Tročlano predsjedništvo zadužilo je bosanskohercegovačku vladu da ga izvijesti o poduzetim aktivnostima "na osiguranju zaštite i povrata imovine fizičkih i pravnih osoba iz BiH i njezine imovine u Republici Hrvatskoj".

Zaduženo je i bosanskohercegovačko ministarstvo vanjskih poslova da uputi notu glavnom tajniku Ujedinjenih naroda kao čuvaru sporazuma o sukcesiji, a predsjedatelj Milorad Dodik uputit će pismo predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović i premijeru Andreju Plenkoviću.

MVEP je u petak najodlučnije odbacio navode iz BiH.

Hrvatska "nije ni na koji način prekršila odredbe Ugovora o pitanjima sukcesije, pa ni donošenjem i provedbom Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH", stoji u priopćenju MVEP-a.

Ministarstvo kaže da je Hrvatska bila spremna riješiti imovinskopravna pitanja s BiH sklapanjem dvostranog međunarodnog ugovora, kao što je to već učinjeno sa Slovenijom i Makedonijom, ali je BiH prije potpisivanja odustala od već usuglašenog teksta.

Hrvatski Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom "ni na koji način ne dira u imovinskopravni status nekretnina koje su upisane kao društveno vlasništvo s pravom korištenja subjekata koji u Republici Hrvatskoj nemaju sjedište i pravnu osobnost (pa tako i onih iz BiH) i na koje se primjenjuje zabrana raspolaganja temeljem mjerodavnih propisa", priopćilo je ministarstvo.

Dodaje se kako se tim Zakonom uredio način upravljanja nekretninama do sklapanja odgovarajućeg međunarodnog ugovora ili do donošenja odluke o izuzimanju od zabrane raspolaganja konkretne nekretnine kad se na drugi način dođe do rješenja imovinskopravnog statusa.

Ministarstvo u priopćenju zaključuje kako će nakon dobivanja službenih informacija o potezima BiH Hrvatska pripremiti službeni odgovor. (Hina)