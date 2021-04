Inače suzdržan ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, danas je sasuo paljbu po predsjedniku Milanoviću.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman odgovorio je predsjedniku Milanoviću koji je ranije za ministra vanjskih poslova izjavio kako je u Ministarstvu bio odgovoran za nabavku čumura, papira i toalet papira.

Gordan Grlić Radman danas pak ponavlja kako je on bio nadređen Zoranu Milanoviću, opisuje ga kao inteligentnog, ali lijenog, dok je premijera opisivao u superlativima.

Na konferenciji za medije, ministar vanjskih poslova osvrnuo se i na zastoj u vezi imenovanja veleposlanika. Sasuo je paljbu po Milanoviću.

"To nije način postupanja, djelovanja. Veleposlanici ne mogu biti nečiji, već provode načela državne politike. Ja sam se čuo s predstojnikom Ureda. Plenković je tu bio korektan. Tu je popis, o popisu možemo razgovarati. Kategorija pola-pola je nama nepoznata. Do sada sam pokazivao suzdržanost, ali Milanovićeve izjave me nisu ostavile ravnodušnim, pogotovo kada je rekao da pazim što govorim", izjavio je Grlić Radman.

Pozvao je predsjednika da se vrati u ustavne okvire, da se drži zakona i da deblokira imenovanje veleposlanika."Predsjednik se ponaša kao predstavnik oporbe. Trebao bi se vratiti u ustavne okvire. Njegove izjave su ispod svake razine, a što se tiče izjava u vezi predsjednika Vlade...to je ulični jezik koji ne doprinosi stabilnosti države", kazao je ministar.

O Plenkoviću je govorio u superlativima, dok je za Milanovića kazao da je, kada je došao u Ministarstvo, ocijenjen kao inteligentan, ali lijen. Kaže i da je Milanović zaustavio njegovo imenovanje za veleposlanika u Budimpešti.

"Pozivam Milanovića da deblokira raspravu o imenovanju veleposlanika, da pomogne aktivnosti predsjednika Vlade, da se vrati u ustavne i zakonske okvire i da se ponaša kao legalist", kazao je Gordan Grlić Radman.