Povodom Dana policije i blagdana njihova zaštitnika sv. Mihovila ministar unutarnjih poslova Davor Božinović čestitao je svim policajkama i policajcima njihov dan. Gostujući u Dnevniku Nove TV, ministar je odgovarao na brojna aktualna politička pitanja.

Na pitanje može li sustav bolje, ministar je rekao da svaki sustav može bolje, ali da je ovaj sustav dobar i da je u zadnjih godinu dana stanje puno bolje. "Može svuda bolje, od ministra pa na dalje", siguran je ministar.

Na pitanje o nestalom Sirijcu, ministar je rekao kako se radi o podnositelju zahtjeva za azilom, što mu omogućava da se slobodno kreće po RH.

Ima li nekih novih informacija o nestalom Sirijcu?

Mi nemamo konkretna saznanja. On nema nikakvih ograničenja što se tiče kretanja Hrvatskom, jer je podnositelj azila. Nema ograničenja, da se mora u određeno vrijeme pojaviti ili javiti. No, ono što nas zabrinjava je činjenica da on nije u kontaktu s policijom, s obzirom da je riječ o čovjeku koji bi po prirodi stvari trebao biti zabrinut za nestalu kćer.

Postoji li djevojčica?

Mi smo za djevojčicom tragali po terenu, a osim toga, krenuli smo u međunarodnu suradnju i razmjenu informacija. Nismo nigdje dobili potvrdu da je djevojčica registrirana.

Imate li potvrdu da je Sirijac prešao granicu?

Legalno je nije prešao.

Treba li netko odgovarati iz sustava, ako je ilegalno prešao granicu?



Policija je ove godine uhvatila 95 posto više krijumčara migranata. Za one koji pomažu migrantima predviđene su prekršajne ili kaznene prijave, a ostalo nije u nadležnosti policije.

Posljednjih dana, glavnim gradom fijuću metci. Je li Zagreb siguran grad?

Zagreb je siguran grad. Hrvatska policija jamči sigurnost i građanima Zagreba i građanima cijele Hrvatske. Ima incidenata, ali smo sva djela riješili vrlo brzo.

Što je s incidentom u Vukomercu?

Počinitelji su tamo gdje trebaju biti. Istraga napreduje.

Napadnut je saborski zastupnik Milorad Pupovac i njegov kolega iz stranke. Što je s tim napadom i kako napreduje istraga? Osuđujete li napad?

Napad osuđujem, svako nasilje treba osuditi i mi smo u konačnici zato tu. Imam saznanja o istrazi. Policija je razgovarala s MIloradom Pupovcem i poduzela ono što je trebala u takvim situacijama.

Afera SMS je poprilično zaintrigirala javnost. Koristi li se represivni aparat za političke obračune?

Što se tiče policije, ona se sigurno ne koristi u tu svrhu. Hrvatska policija provodi zakon. Taj predmet je u nadležnosti USKOK-a, a sve ono što policija treba odraditi, ona će odraditi, neovisno o politici.

Je li to unutarstranački sukob između premijera Andreja Plenkovića i Milijana Brkića?

Kakav unutarstranački sukob....Policijski USKOK radi neovisno o bilo kakvom političkom utjecaju.

U kakvim ste odnosima s MIlijanom Brkićem?

U korektnim odnosima. To nema veze s bilo kojim pojedincem, osim s pojedincima koji su umiješani u taj slučaj.

Treba li sazvati VONS?

Ako mislite na dojavu, zbog nje je proširena istraga. Postoji osoba koja je trenutačno u pritvoru i to je sad stvar i posao nadležnih tijela i policijske istrage.

Kako riješiti curenje informacija? Kako da građani vjeruju u sustav?



Bilo je puno pucanja i curenja informacija, ali nisam siguran da je policija kao sada tako brzo djelovala. Policija je u ovom slučaju reagirala i po svemu sudeći spriječila da nastane neka veća šteta.

Koliko je vukovarski prosvjed pokrenuo lavinu? Sve skupa se zakotrljalo nakon toga. Vidite li poveznicu?

Ne vidim nikakvu poveznicu. Što se tiče ovog sustava, policija će obaviti svoj posao kako bi objasnila što se radi, svima koji su zainteresirani, pa i gradonačelniku Penavi. Svima će objasniti zašto je ubrzan cijeli proces, zašto sada ima određenih rezultata....

Hoće li prosvjed ići na rušenje Vlade? Bojite li se u što bi se prosvjed mogao pretvoriti?

Zašto? Ova Vlada i ovo ministarstvo, na svim razinama, radi bolje nego prije, uključujući istraživanje ratnih zločina.