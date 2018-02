Nacionalni park "Plitvička jezera" neće s UNESCO-ve liste svjetske prirodne baštine doći na listu ugrožene prirodne baštine, rekao je u četvrtak u Karlovcu ministar zaštite prirode i energetike Tomislav Ćorić odgovarajući na pitanje novinara o "Izvještaju o stanju očuvanosti NP Plitvičkih jezera" koje je Ministarstvo jučer poslalo UNESCO-u.

Aktivnosti koje su poduzete i koje su dio tog Izvještaja Ćorić smatra "apsolutno dovoljnima da zadovolje tražene kriterije UNESCO-a i da se Plitvice " izvedu iz faze opasnosti u koje su došle temeljem posljednjeg UNESCO-ovog izvješća o stanju na Plitvicama.

Ministar Ćorić je rekao da se osvjedočio kako su već kada je došao na čelo resora zaštite prirode bile pokrenute nužne aktivnosti, poput planova za izgradnju mobilnog pročistača otpadnih voda i kreiranja novog plana upravljanja NP-om. Potom se, kako je rekao. nastavilo s nizom drugih aktivnosti u međuresorskoj suradnji, posebno s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja u vezi sa Sporazumom o financiranju izrade izmjena i dopuna prostornog plana područja posebnih obilježja Javne ustanove NP Plitvičkih jezera.

Ćorić kao neuralgičnu točku na Plitvičkim jezerima vidi prije svega neriješenu odvodnju otpadnih voda.

"Trebamo izgraditi sustav otpadnih voda s pročistačem, izgraditi kanalizacijsku mrežu do kraja i to ne radi UNESCO-a, već radi sebe. Činjenica da je situacija godinama bila tako neuređena treba nas frustrirati i treba inzistirati na stvarima koje se same po sebi podrazumijevaju, ali se dosad nisu dogodile", rekao je ministar Ćorić. (Hina)