Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović najavio je u nedjelju, kao odgovor na sindikalne zahtjeve za povećanjem plaća, da će naručiti analizu stanja složenosti radnih mjesta u državnoj i javnoj upravi kako bi svi zaposleni bili jednako vrednovani.

Ministarstvo će naručiti snimku stanja na temelju koje će moći sa socijalnim partnerima dogovoriti međusobne odnose u budućnosti, rekao je Aladrović novinarima u nedjelju poslijepodne ispred sjedišta ministarstva.

Za važeću uredbu kojom se regulira složenost radnih mjesta kazao je da je donesena još 2001. godine te da je puno puta mijenja pri čemu su radna mjesta različito definirana a rješenja parcijalna.

Ministar je ustvrdio da je potrebno analizirati sve uredbe i granske kolektivne ugovore te sve jasno definirati, a cilj je osigurati kvalitetniji rad u upravi.

Nisu još, kaže, odlučili hoće li analizu raditi strani ili domaći stručnjaci, ali će to svakako biti netko tko ima reference.

Sindikati odbrusili Vladi: Ovo je vaša ponuda, pogledajte sami - ispunjavate li zahtjeve prosvjetara?

Ministrica Divjak traži hitnu obnovu dijaloga Vlade i sindikata: "Sastanak za zajedničkim stolom je imperativ"

Analizom će, očekuje, dobiti objektivan okvir uz pomoć kojeg će svi na jednak način biti evaluirani. Za zahtjeve za povećanjem koeficijenata koji dolaze iz dijelova javne uprave kazao je da su uvijek "na razini subjektivnosti".

Osvrćući se na zahtjeve školskih sindikata za povećanjem plaća, podsjetio da je da je Vlada ponudila povećanje plaća svim zaposlenima kroz povećanje osnovice za 6,12 posto. Smatra da bi to trebalo zadovoljiti "financijske apetite sindikata".

Imamo štrajk u situaciji u kojoj nudimo ono što sindikati financijski traže, ali tehnika zadovoljavanja tih zahtijeva nije ista, kazao je, dodavši da se "traženja sindikata svaki dan mijenjaju, a ponuda također svaki dan evoluira" pa će se vidjeti u što će se to izroditi.

Za zahtjeve kojima sindikati traže povećanje plaća od 18 posto, Aladrović je rekao da nisu realni jer bi njihovim ispunjenjem proračun za plaće porastao za preko pet milijardi kuna.

Vezano za štrajk rekao je da su sve opcije na stolu, a to su plaćanje ili neplaćanje štrajka, te mogućnost da Vlada zatraži sudsku zabranu štrajka. Očekuje da će ovaj tjedan biti rješeno hoće li ili neće platiti dane štrajka, kazao je ministar, zaključivši da popuštanje sindikatima "nije velika opcija". Novinarima je odgovorio kako nije siguran hoće li premijer razgovarati sa sindikatima.

Analize će obaviti stručnjaci, a onda...

Sindikati traže povećanje koeficijenata, a da je s jedne strane riječ o iznimno složenom, a s druge i o iznimno osjetljivom problemu priznaje i sam predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Zbog toga će analizu koeficijenata složenosti poslova u državnim i javnim službama povjeriti konzultantima. Svakodnevni zahtjevi raznih sindikata očito su potakli Vladu da pod sve podvuče crtu.

"To se nitko prije nas nije usudio, mi ćemo se usuditi jer mislimo da je to jedini način kako stvarno ocijeniti stanje svih složenosti poslova u javnoj i državnoj upravi", smatra ministar Davor Božinović.

Ova Vlada se u dva navrata pokušala uhvatiti ukoštac s koeficjentima. Da je kapitulirao pred raznim interesima priznaje i premijer. Zato će sada, kažu, posao povjeriti stručnjacima.

Iz sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika nadaju se da bi takva analiza mogla čak i skinuti dio stigme koju nose.

"Mi smo već duže vremena u situaciji da se o javnom sektoru govori kao o sektoru u kojem postoje nekakvi viškovi i tako dalje. Ajde da se napravi jedna analiza radnih mjesta pa da se vidi, naravno analiza koeficjenata pa da se vidi je li tome tako ili tome nije tako", smatra sindikalist Boris Pleša.

Tvrtka koja će raditi analizu birat će se na javnom natječaju. Golem je to posao koji bi mogao i mnogo stajati, ali nećemo ga nužno, tvrde iz Vlade, platiti mi.

U Vladi ne bježe ni od toga da bi analiza mogla pokazati višak zaposlenih i preporučiti otpuštanja.

Javni natječaj mogao bi biti spreman već kroz mjesec, dva. Dovršetak analize se očekuje tek dogodine. Preporuče li zaključci kakve radikalne promjene teško je za vjerovati da će ih Vlada provesti u izbornoj godini.

Štrajk - do daljnjeg

Potpuna blokada škola i u ponedjeljak se očekuje u cijeloj Hrvatskoj. Za učenike radosna vijest jer im je to slobodan dan, a kažu da podržavaju svoje učitelje i učiteljice da dobiju veću plaću.

No ako štrajk potraje još ovaj tjedan, ili duže, učenici će morati subotom u školu. Za roditelje koji u radnom danu nemaju kamo s djecom, iz škola poručuju da su i do sada sva djeca bila zbrinuta.

Hoće li učiteljima Vlada platiti dane u štrajku, tek će odlučiti.

"Možemo tražiti od suda pobijanje zakonitosti štrajka, jedstrano donijeti odluku da se štrajk ne plati ili možemo ne učiniti ništa", kaže ministar Alardović.

U tom slučaju štrajk platiti iz državnog proračuna. Podsjećamo, da štrajk bude plaćen očekuje resorna ministrica. No ako ga ne plati Vlada, učiteljima u sindikatu prijašnje štrajkove plaćali su sindikati iz svojih blagajni. No oni smatraju da je to za državu skuplja opcija.

"Vladi je najjeftinije da plati štrajk jer zbog nadoknada koje će se dogoditi, a koje će ići u prekovremeni sad, trošak za vladu bit će veći", smatra Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.

Premijer im je ponudio povećanje šest posto, no oni ga traže za uvećanje svojih koeficijenata a Vlada ga nudi za sve osnovice u javnim službama.

Osnovica plaće svima im je jednaka - primjerice učitelju i mlađem asistentu na fakultetu.

No koeficijenti, koji su dio plaće, razlikuju se. Ako se osnovica poveća, povišicu su dobili svi. No ako koeficijenti ostaju isti, ne mijenja se ni razlika u plaćama. Zbog te razlike učitelji štrajkaju, ali ministar rada im poručuje da im i sindikalna i vladina ponuda nude jednaku povišicu.

Ako ne dođe do razgovora - štrajk se nastavlja do daljnjeg. Od četvrtka školama bi se mogli pridružiti i fakulteti, ako im u ponedjeljak rano ujutro ne uspije proces mirenja. (B.V./Hina)