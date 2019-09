Ministar obrane Damir Krstičević komentirao je rasplet oko nabave borbenih aviona.

Ministar obrane Damir Krstičević komentirao je rasplet oko nabave borbenih aviona. Nakon sjednice Vladina povjerenstva otkrilo se da nove zrakoplove Hrvatskoj želi prodati pet država, dok njih sedam nudi rabljene avione. U igru su se ponovno vratili i Izraelci, zbog čije je ponude i reakcije SAD-a prethodni natječaj propao.

Evo što je za Dnevnik Nove TV o tome rekao Krstičević. "Cilj je na kraju tog procesa izabrati dobro rješenje, priuštivo za Hrvatsku". Mnoge je iznenadila činjenica da su se Izraelci javili, ovaj put s Amerikancima.

"Pa slušajte, svi skupa uče, vjerujem da su oni naučili taj dio oko nekih nedostataka iz prvog dijela. Sigurno i oni žele popraviti, to je dobra priča i ja dajem podršku. Sklon sam avionu 4.generacije zapadne tehnologije, to je to", rekao je ministar.

