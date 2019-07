Ostavku Gorana Marića na mjesto ministra državne imovine komentirao je i ministar financija Zdravko Marić.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da nije bio upoznat s detaljima odluke Gorana Marića da podnese ostavku na mjestu ministra državne imovine. ''Njegova odluka. On je to elaborirao, sve ste čuli'', kazao je Zdravko Marić.

Prve reakcije nakon ostavke ministra Marića: "Počela je igranka, Vlada se trese..."

DNEVNIK.hr doznaje da HNS ostaje u Vladi, otkrivamo i detalje sinoćnjeg sastanka na kojem je pala ostavka: ''Hoćemo im odmah reći?''

Goran Marić u objašnjenju svoje ostavke kazao je da nije mogao podnijeti udare na svoju obitelj. Zdravka Marića to je podsjetilo i na trenutke kada se pozivalo na njegovu ostavku. ''Bilo je jako puno udaraca ispod pojasa i na obitelj. Nekako sam pronašao unutarnju snagu da ljudi koji su meni bliski i moja obitelj to na neki način sve podnesemo i to je jedino što mogu reći. Ne bih se uspoređivao ni s kim, svatko od nas ima svoje specifičnosti", rekao je Zdravko Marić.