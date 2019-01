Pitanje migracija, ali i sigurnosni problemi glavne su teme razgovora ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i njegovog turskog kolege u Ankari. Turska, naime, podnosi najveći teret izbjegličkog vala.

Utočište u Turskoj od početka rata u Siriji pronašlo je više od tri i pol milijuna izbjeglica. Velik dio njih smješten je u dvadesetak kampova. Najveće ministar obilazi u srijedu.

A polovicom sljedećeg mjeseca naši predstavnici kreću u selekcijsku misiju u Tursku - izabrat će 100 novih izbjeglica koji imaju uvjete, a žele živjeti i raditi u Hrvatskoj.

O tome zašto je Europi pa tako i Hrvatskoj Turska toliko važna oko izbjeglica, za Vijesti Nove TV javila se reporterka Ivana Pezo Moskaljov.

Europska unija pa tako i Hrvatska Turskoj plaćaju ogromne iznose da izbjeglice zadrže/zaustave na svojim granicama na samom izvoru vala. I zato im je i više nego ključna.

Hrvatska je dosad za to platila više od šest milijuna eura i to nije konačan iznos. O tome, ali i problemu s krijumčarenjem ljudi i može li jamčiti da Hrvatska neće postati hot-spot neposredno više je kazao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Kakve koristi Hrvatska ima od toga i koliko još moramo platiti da Turska zadrži izbjeglice?

Mi pomažemo Turskoj da bi smjestila izbjeglice koje su najvećim brojem iz Sirije. To su prave izbjeglice, s obzirom na to da je Turska za njih prva sigurna zemlja. Hrvatska se obvezala i do sada platila nešto manje od 5,9 milijuna eura. To je prva tranša. U drugoj tranši, od 2021. do 2023. godine dodatnih nešto malo više od tri milijuna eura.

S turskim kolegom vodili ste iscrpne dogovore, što je dogovoreno?

Dogovorili smo jednu dublju i sadržajniju suradnju zbog toga što je Turska za Hrvatsku vrlo važna, ali je važna i za Europsku uniju. Ona je naš strateški partner i kad su u pitanju sigurnosna pitanja. I u sklopu našeg predsjedanja Europskom unijom 2020. - cilj nam je da Tursku što više približimo europskim forumima, dijalogom s europskim institucijama, s drugim članicama EU-a. Jer, kao što je više puta rečeno, migranti nisu došli niotkuda nego iz ovog smjera, a Turska je veoma važna na tom putu.

Ilegalne migracije i organizirani kriminal zajednički su problem. Hoćete li pojačati nadzor krijumčarske mreže?

Hoćemo, mi to već radimo u Hrvatskoj. Samo prošle godine smo povećali našu učinkovitost gotovo 100 posto kad je u pitanju razbijanje krijumčarskih mreža. Više od 620 kaznenih djela i počinitelja koji su procesuirani. Hrvatska policija svoj posao shvaća ozbiljno.

Može li hrvatska policija, odnosno vi, jamčiti da Hrvatska neće postati tihi hot-spot?

Mi sve što radimo i dokazujemo da to nećemo dopustiti. Hrvatska vodi jednu odgovornu politiku, i nacionalnu i europsku. Hrvatska štiti granice od ilegalnih migracija, ali u onoj mjeri u kojoj može - pokazuje svoju humanost i solidarnost u ovoj velikoj krizi koja neće prestati tako brzo.

Kakav rasplet očekujete na granici sa susjednom BiH? Veći priljev migranata?

I ovo je dio napora kako da taj broj migranata bude manji jer nama treba suradnja svih zemalja na tom putu i zemalja koje su dio jugoistočne Europe, ali i Turske koja je tu ekstremno važna zbog toga što ona ima kapacitet i potencijal i do sada je pokazala spremnost da veći dio tih ljudi zadrži ovdje.

