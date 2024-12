Zoran Milanović, aktualni predsjednik Republike koji se kandidirao i za drugi mandat, do utorka je na izbornu promidžbu potrošio 167 000 eura, a od donatora dobio oko 8400 eura, pokazuje financijsko izvješće koje je Milanović dostavio prije svojih protukandidata.

Svih osam predsjedničkih kandidata takva izvješća moraju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti sedam dana prije izbora, najkasnije do subote, 21. prosinca u ponoć, a onima koji to ne učine slijede kazne, među njima i novčana koja može ići do 2654 eura.

Financijska izvješća dostavljaju unosom u informacijski sustav na nadzor financiranja izborne promidžbe, a DIP ih objavljuje na svojoj mrežnoj stranici www.izbori.hr prvog radnog dana od dana unosa.

Milanovićevo izvješće o troškovima izborne promidžbe, od 25. studenoga do 18. prosinca, pokazuje da se glavnina troškova odnosi na najam prostora, grafičke i tiskarske te usluge oglašavanja, vanjskoga i na društvenim mrežama.

Tako, primjerice, trošak oglašavanja na društvenim mrežama preko tvrtke Promosapiens iz Kašine, koja na svojim stranicama navodi da je "biznis dizajn agencija koja svoj rad temelji na bihevioralnoj znanosti i evolucijskoj psihologiji", iznosi gotovo 34 000 eura. Trošak za „usluge agencija“ preko iste tvrtke, iznosi 25 000 eura, a trošak računalnih usluga oko 6400 eura.

Trošak različitih vidova oglašavanja, preko tvrtke Europlakat koja za sebe navodi da je vodeća u kategoriji vanjskog oglašavanja, iznosi nešto preko 33 000 eura, a tome treba dodati i 3900 eura za grafičke i tiskarske usluge te tvrtke, ukupno više od 37 000 eura.

Pristojan dio kolača, dva puta po 12 500 eura, pripao je i tvrtki Designsystem iz Zagreba, također za grafičke i tiskarske usluge.

Od svih zakupa prostora diljem Hrvatske, Milanovića je najviše stajao zakup Tvornice kulture, zbrojeno oko 8500 eura.

Nešto manje od 8400 eura donacija Milanoviću je uplatilo sedam donatora, najmanje, 20 eura, Zrnka Simić, najviše, po 3981 euro, Kristijan Bodrožić i Stefano Vlahović. Po 50 eura donirali su mu Boris Milošević i Slavko Rebrina, 80 eura Jasenka Redenšek, a 230 eura Petar Matičević.

Iznos od 3981 eura, maksimalan je iznos koji fizička osoba može donirati pojedinom kandidatu, pravne mogu donirati do 26 544 eura.

Svaki od predsjedničkih kandidata na izbornu promidžbu može potrošiti maksimalno 1.061.782 eura.

Koliko će uistinu potrošiti na svoje predstavljanje hrvatskim biračima, od kojih očekuju povjerenje za petogodišnji predsjednički mandat, pouzdano će se znati nakon što objave završna financijska izvješća o financiranju promidžbe, a što moraju učiniti 30 dana nakon održanih izbora, dakle zaključno sa 28. siječnja 2025. godine.

