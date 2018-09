Milanka Opačić bila je veteranka SDP-a. Njezin potez u kojem je napustila tu stranku možda bi mogao značiti i odlazak iz politike.

Ako je najavila biti nezavisnom zastupnicom, teško je vjerovati da će naći neku novu političku sredinu. Čuda se događaju, no teško je vjerovati. S Milankom Opačić za Dnevnik Nove TV je razgovarao Mislav Bago.

Što je bila točka koja je presudila da nakon 28 godina napustite SDP?

Taj sastanak na kojem sam shvatila da ni jedna ni druga strana ne želi dobro stranci, da ni jedni ni drugi ne žele rješavanje problema u stranci jer svi kalkuliraju, svi taktiziraju...

Svi gledaju - gdje sam tu ja?

Pa mislim da je tako. Naprosto - predugo to traje. Mi ćemo lagano ući u godinu za europske izbore pa za parlamentarne izbore, a tada se promjene u stranci ne rade. Prema tome, bilo je vrijeme u ovih zadnjih godinu dana da se nešto napravi. Dakle, ja sam očekivala barem da izaberemo predsjednika Kluba pa da kažemo - stabilizirat ćemo Klub kad je već stranka tako destabilizirana. Nažalost, to se nije dogodilo.

S obzirom na to da poznajete stanje u SDP-u, mislite li da će Davor Bernardić ikad svojevoljno podnijeti ostavku?

Ne znam, trebala bih biti vidoviti Milan da znam što će Davor Bernardić napraviti. Ja sam mu rekla - da sam na njegovom mjestu, ja bih otišla na izbore pa bih ili potvrdila svoj legitimitet ili bih dala nekome drugome prostor koga bi stranka izabrala ali bih na taj način bih spasila stranku.

Najgore što je mogao napraviti je ovo vrijeme u kojem se on ukopao na jednoj strani, a ova druga strana nema dovoljno snage niti odlučnosti da povuče određeni potez i da ga prisili na to da, ili izbaci 23 zastupnika iz Kluba, što znači dvije trećine Kluba ili...

Poznat je stav 'pobunjenika', oni kažu da Bernardić treba odstupiti. Koja je odgovornost onih članova predsjedništva koji su ostali? Imali su dva sastanka s njim, ta nekakva uvjeravanja, kao da se radilo o seansi. Oni imaju mehanizam da, ako ga ne žele kao predsjednika, pokrenu opoziv.

Točno. Imaju, međutim, očito je riječ o ljudima koji kalkuliraju, nisu sigurni da će sutra na izborima proći, a mislim da bi puno bolje prošli na unutarstranačkim izborima da su pokazali odgovornost prema stranci i da su pokazali odlučnost i petlju i rekli - da, idemo na izbore, stanje je takvo kakvo je. E, onda onaj tko izgubi ili se pokrije ušima ili ode iz stranke, ali onda stranka barem ide dalje. Nažalost, nema dovoljno petlje i nema dovoljno odlučnosti.

Kaže se 'mi ili oni', ali ova skupina pobunjenika, Bernardić im i sam prigovara zašto stalno cmizdre i prigovaraju jer imaju i oni mogućnost pokrenuti preko Glavnog odbora postupak njegovog opoziva. Nisu ni oni baš cvijeće?

Oni su u sedmom mjesecu pokrenuli i nisu uspjeli. Ja mislim d aje bila dobra 'poluga' preko Kluba zastupnika gdje je nas 23 potpisalo zahtjev za smjenom. Mi smo mogli izabrati nekog drugog kao predsjednika Kluba, mogli smo na taj način poslati poruku, no međutim, evo, taktizira se stalno, 'od tjedna', 'drugi tjedan', 'treći tjedan'...

Znači ne vidite tu nekakvu alternativu?

Nažalost, ne. I to sam ja rekla i na tom zatvorenom sastanku.

Najavili ste da ćete biti nezavisna, no da ćete podupirati neke zakone koji su za dobrobit građana? Znači li to da ćete biti 'a la carte' HDZ-ova produžena ruka?

Ne. To znači samo da ću ja sama odlučiti o tome što ću podržati. Ja sam i do sada, sa skupinom zastupnika dok sam bila u Klubu SDP-a, tražila često puta izdvojeno mišljenje. Ne mogu glasati drugačije od Kluba jer mislim da politika 'ja ću glasati protiv samo zato što je to napisao netko drugi' - nije dobra. Ja ću vidjeti svaki zakon, onaj koji bude dobar za građane - za njega ću glasati.

Ako bude nekih dobrih ideja o proračunu, hoćete li za to glasati?

Zašto ne? Ako je dobra ideja. Inače proračun, sam po sebi, je skoro 80 ili 90 posto zadan.

Nezavisna, ali koja je politička sudbina? Imate li nekih političkih planova ili je ovo zadnja etapa političke karijere?

Ja sam se tek razvela, a vi bi mene već udavali. Tako da... Strpite se malo. U ovome trenutku ne razmišljam o tome.

Nećete se pridružiti nikome od ovih nezavisnih, sad ih je inflacija u Saboru?

Ne razmišljam o ovome trenutku o tome. Tek sam se razvela, dajte mi da prođe neko vrijeme.

Ne zatvarate vrata ostanku u politici?

'Nikad ne reci - nikad'. Doista ne znam kojim ću putem, sad mi treba malo vremena, sve ovo nije bilo lako - donijeti odluku da nakon 28 godina napustim vlastiti projekt.

Kako ćete nakon 28 godina života u SDP-u živjeti bez SDP-a?

Sportski. Onako kako sam se i sada s tim nosila. Idem dalje, zatvorila sam jednu etapu iza sebe i ponosna sam onim što sam napravila, a kojim putem idem dalje - vidjet ću.

Zoran Milanović je na listi onih koji su ostavili najveći problem Davoru Bernardiću. Čujete li se s njim?

Čujem se ja s puno ljudi pa i sa Zoranom Milanovićem. Od njega u zadnje vrijeme rade osobu koja o svemu vodi računa, a ja mislim da Zoran Milanović ima dovoljno svojih problema, ima svoj život i mislim da se uopće ne upliće u ove probleme koje smo mi imali u stranci. Puno je lakše pozvati se na Zorana i tražiti u njemu krivca, nego pronaći krivca među samim sobom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr