Milana Bandića pamtit će se, među ostalim i po njegovim izjavama, koje su nekada znale zabaviti, a nekada i šokirati. Njegov jedinstveni retorički stil ni gubitak glasa nije mogao poljuljati.

Neke njegove izjave pamte se i danas.

''Pa vi se sjećate da sam ja s vama pio vodu. K'o žabac sam se naduo uvjeravajući vas da je voda ispravna'', rekao je 2008. godine.

"Imate take it ot leave it", govorio je.

''Zamislite sad da dođe moja prijateljica iz Čučerja i ide na Kvatrić. Sila joj je na WC. I piše push. A kaj ona zna kaj je to. Ne?'', izjava je kojom je nasmijao sve 2009. godine.

''A što bih ja trebao pobjeći iz Zagreba ili kao Batman loviti pahulje po gradu?'', pitao je 2013.

Dva para poderanih cipela

Njegovom specifičnom stilu komuniciranja svjedočio je i Boris Malešević, koji je vodio nekoliko njegovih kampanja.

''On je od početka znao da je kampanja dva para poderanih cipela. On je imao energiju koja nije bila svakidašnja, pogotovo u to doba. Dakle, danas mnogi glume tu energiju, a on ju je imao zaista iskonski. Sjetite se naprosto onog trenutka kada mu nitko nije savjetovao kada je bio negdje na nekom spomeniku kada je izuo cipele i gurao vijenac'', kaže Malešević.

Nekad gubio živce...

Pred kamerama je nekada gubio živce, prema novinarima znao biti neprimjeren.

''Nemojte, vi ste meni kao učiteljica zločesta. Pa daj budite dama fina jedna'', rekao je novinarki Nove TV prije tri godine. A pretprošle je novinarima kazao da ga ništa ne mole, jer moli se u crkvi.

''Je l' vi znate da Bandić svima da, ja da sam žensko bi bio najbolje žensko?'', njegove su riječi iz kolovoza 2018. godine.

Prepoznatljive dosjetke

Prepoznatljiv je bio i po dosjetkama i reakcijama. ''Znate vi što znači na francuskom silence la bas? Tišina. Šapnuo mi je dragi Bog da budem silence la bas'', rekao je nedavno.

A na kritike protivnika odgovarao je – kratko i odrješito: ''Ma fućka mi se 'ko je kriv'', ''Ma fućka mi se 'ko šta snima'', ''Ma fućka se njima za ljude'', ''Ma fućka mi se kako će se zatvorit''.

Svijetlile su za mnoge, a danas su Bandićeve fontane zasjale i u čast svom inicijatoru

Žena koja će voditi Zagreb do izbora otkrila daljnje korake nakon smrti gradonačelnika: "Moja karijera završava"

Osebujnim retoričkim stilom želio se približiti malom čovjeku, zaključuje komunikacijska stručnjakinja Kišiček.

''Bio je vrlo često i originalan i nikad niste znali što možete očekivati od njega. Nekada je iznenadio, nekada je šokirao i neprimjerenošću izjava. Bilo da je bio simpatičan, smiješan, nekome iritantan bio je svoj, bio je osebujan'', kaže doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček. I njegovim odlaskom, dodaje, hrvatska politička retorika izgubila je stil koji će biti teško zamijeniti.

