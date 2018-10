Uskoro nas očekuje poskupljenje cigareta i žestokih alkoholnih pića. Provjerili smo među saborskim zastupnicima – pušačima hoće li ih poskupljenje odvratiti od poroka.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić zagovara drastično poskupljenje, a ministar financija Zdravko Marić uvjerava da ipak neće biti poskupljenja od 50 do 100 posto, nego da će biti manje. Pitali smo neke saborske zastupnike hoće li porast cijena biti razlog da kažu ne cigaretama.

''Prestat ću pušiti neovisno o poskupljenju, kad umrem'', komentirao je za DNEVNIK.hr predsjednik HSS-a Krešo Beljak. Smeta mu najavljeno poskupljenje, pa kaže da svaki dan prestaje pušiti. ''Rekao je Hemingway da je prestanak pušenja najlakša stvar na svijetu. On je to učinio više od sto puta, a ja sam sada negdje na pedeset puta i nadam se da ću nastaviti u tom smjeru'', poručio je Beljak.

Cigarete (Foto: Borna Filic/PIXSELL)

HDZ-ov Josip Borić poručio je da ne želi govoriti o toj temi.

Donedavni strastveni pušač, čelnik Mosta Božo Petrov, otkrio nam je da je prestao pušiti prije tri mjeseca, i to ''zbog sebe i obitelji.'' Priznaje da još uvijek privremeno ima, kako on kaže, 'štaku' – električnu cigaretu. Smatra da poskupljenje cigareta neće dovesti do smanjenja broja pušača. ''Pored 1000 kilometara granice, samo će porasti šverc'', smatra Božo Petrov.

''Ministarstvo zdravstva je licemjerno''

''Neću prestati pušiti zbog poskupljenja. Prije bih prestao zbog drugih stvari, prije svega zdravlja'', rekao je SDP-ovac Ranko Ostojić. On također smatra da skok cijena neće utjecati na pad broja pušača te da će osigurati dobar biznis u krijumčarenju.

GLAS-ov Goran Beus Richembergh, misli da će prestati pušiti, ali uvjeren je da će biti među malobrojnima. ''Većina ovisnika će nastaviti pušiti odričući se nečeg drugog, dodatno pogoršavajući kvalitetu života, ili okrećući se crnom tržištu'', rekao je. Podsjeća da ni nakon prijašnjih poskupljenja nikad nismo čuli kakve je zdravstvene i fiskalne efekte polučilo povećanje cijena. ''To su uvijek kratkoročni potezi koji nemaju stvarnog učinka u postizanju glasno proklamiranih ciljeva. Ministarstvo zdravstva je licemjerno jer ne provodi baš nikakve javnozdravstvene akcije već godinama'', zaključio je GLAS-ov zastupnik.